Рыбакина – в полуфинале турнира в Штутгарте

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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В четвертьфинале казахстанка одолела 14-ю ракетку мира Жасмин Паолини со счетом 6:3; 5:7; 6:3.

За выход в финал Рыбакина сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Швентек и Эммой Радукану.

В прошлом году на турнире в Штутгарте Рыбакина оступилась в 1/8 финала.

Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более 922 тыс. долларов.