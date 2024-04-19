Рыбакина – в полуфинале турнира в Штутгарте
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В четвертьфинале казахстанка обыграла итальянку Жасмин Паолини, передает Kazpravda.kz
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В четвертьфинале казахстанка одолела 14-ю ракетку мира Жасмин Паолини со счетом 6:3; 5:7; 6:3.
За выход в финал Рыбакина сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Швентек и Эммой Радукану.
В прошлом году на турнире в Штутгарте Рыбакина оступилась в 1/8 финала.
Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
Призовой фонд турнира составляет более 922 тыс. долларов.