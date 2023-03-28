Рыбакина впервые вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Майами

Казахстанка Елена Рыбакина в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:4, 6:3 обыграла Элизе Мертенс (39-я ракетка мира). Победа над бельгийкой стала для Елены 11-й кряду в WTA туре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Фото пресс-службы ФТК

Противостояние длилось 1 час и 46 минут.

«Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. За выход в полуфинал престижного соревнования первая ракетка Казахстана сразится с итальянкой Мартиной Тревизан (24-я ракетка мира)», – рассказали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.

Представители ФТК напомнили, что на пути к четвертьфиналу Miami Open Рыбакина победила россиянку Анну Калинскую — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс — 6:4, 6:3.