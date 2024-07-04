Рыбакина выиграла у Зигемунд и вышла в следующий круг Уимблдона

Теннис
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Упорный трехсетовый поединок закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира 

Фото: AELTC / Edward Whitaker

Спортстменки провели на корте 2 часа 14 минут.

За это время Елена Рыбакина подала 5 эйсов, трижды ошиблась на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати заработанных.

Немецкая теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брей-пойнта из тринадцати заработанных.

Ранее другая представительница Казахстана Юлия Путинцева также успешно предолела второй круг на Уимблдоне, обыграв сегодня в трех сетах чешскую теннисистку Катерину Синякову со счетом 6:0, 4:6, 6:2

Напомним Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдет с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

#турнир #теннис #Рыбакина #Уимблдон

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