Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене

В финале ей будет противостоять белорусская теннисистка, передает Kazpravda.kz

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В полуфинале турнира лидер женской сборной Казахстана обыграла чешку Линду Носкову со счетом 6:3; 6:2.

Напомним, что в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене Рыбакина обыграла Анастасию Потапову, в матче третьего круга - бельгийку Элисе Мертенс, во втором круге - представительницу Австралии Оливию Гадеки.

В финале казахстанской приме предстоит противостять одной из представительниц Беларуси – либо Арыне Сабаленка, либо Виктории Азаренка.