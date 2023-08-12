Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Канаде

В четвертьфинальном матче хардового турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада) Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото пресс-службы ФТК

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу Рыбакиной. Во втором сете казахстанка уступала со счётом 1:3, 4:5, но ей удавалось отыгрываться, и в конечном счете одержать победу.

Встреча теннисисток длилась 3 часа и 30 минут. На счету Рыбакиной семь эйсов и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.

За выход в финал Рыбакина сразится с ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой.