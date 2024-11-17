Рыбакина закрепила преимущество сборной Казахстана в матче с Кореей

Первая ракетка страны принесла сборной Казахстана второе очко в поединке плей-офф «Кубка Билли Джин Кинг» против Республики Корея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

В матче против Со Хен Пак со счетом 6:2, 6:2 Елена одержала уверенную победу. Ранее сегодня в первом матче Зарина Дияс обыграла Да Ен Бак- 3:6, 6:3, 7:6. (7:0).

Таким образом, по итогам первого игрового дня счет 2:0 в пользу Казахстана. Сегодня противостояние продолжится.

Запланированы следующие матчи: Елена Рыбакина - Да Ен Бак, Зарина Дияс - Со Хен Пак и в заключительной парной встрече (если она понадобится) будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева против Ку Ен Ву/Дабин Ким.