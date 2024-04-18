Рыбкина вышла в 1/4 финала на супертурнире в Штутгарте
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Она в трех сетах обыграла Веронику Кудерметову и ждет новую соперницу, передает Kazpravda.kz
В Штутгарте идут матчи второго круга престижного турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix.
Сегодня четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, обыграла 19-ю ракетку Веронику Кудерметову - 7:6 (3), 1:6, 6:4.
Следующая соперница Рыбакиной определится в матче Онс Жабер (Тунис) с Жасмин Паолини (Италия).
В прошлом году на турнире в Штутгарте Рыбакина оступилась в 1/8 финала.
Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
Призовой фонд турнира составляет более 922 тыс. долларов.