Рыбкина вышла в 1/4 финала на супертурнире в Штутгарте

Спорт, Теннис
135

Она в трех сетах обыграла Веронику Кудерметову и ждет новую соперницу, передает Kazpravda.kz

Фото: porsche-tennis.com

В Штутгарте идут матчи второго круга престижного турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix.

Сегодня четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, обыграла 19-ю ракетку Веронику Кудерметову - 7:6 (3), 1:6, 6:4.

Следующая соперница Рыбакиной определится в матче Онс Жабер (Тунис) с Жасмин Паолини (Италия).

В прошлом году на турнире в Штутгарте Рыбакина оступилась в 1/8 финала.

Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более 922 тыс. долларов.

#теннис #Елена Рыбакина #Штутгарт

Популярное

Все
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Примером стали шахтеры-тысячники
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
Когда в молоко попал финик: в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
Если вода не поднимается – это уже хорошо
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов
Глава МЧС высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону
Вода в Тоболе в приграничном с Казахстаном Кургане поднялась почти до одного метра
Грузовые перевозки между Казахстаном и Турцией будут упрощены
Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
Психологи показали простой способ побороть гнев
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Опубликованы эскизы формы казахстанских спортсменов на Олим…
Рыбакина стартует на супертурнире в Штутгарте со второго кр…
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадм…
Кто победил в конкурсе на лучший дизайн формы спортсменов н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]