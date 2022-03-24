В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прошло совещание специалистов рыбной отрасли, сообщает Kazpravda.kz.

В совещании приняли участие рыбаки с различных регионов республики, которые подняли ряд вопросов отрасли. К примеру, рыболовами Каспия был поднят вопрос использования сетей для лова из мононитей и моноволокна с диаметром нити от 0,3 мм и выше. По данному вопросу министр ответил, что решение будет принято до конца мая текущего года.

"Отраслевая научная организация проведет соответствующие исследования в апреле-мае этого года, по результатам которых мы примем решение в конце мая. Если будет отсутствовать прямое отрицательное воздействие на рыбные ресурсы, можно разрешить использование данных сетей в пилотном режиме на крупных водоемах на срок до 2 лет путем внесения в течение 3-4 месяцев соответствующих изменений в законодательство", – сказал министр экологии Сериккали Брекешев.

Кроме того, на совещании был затронут вопрос об увеличении лимита вылова судака на озере Балхаш. Министр отметил, что увеличение лимита вылова судака можно рассмотреть после внесения изменений в Методику определения лимита вылова рыбы. Окончательно данный вопрос возможно будет решить к июню 2023 года.

На совещании также поднимался вопрос доступа к водоему для осуществления промыслового рыболовства и получения разрешения на рыболовство физическими лицами, проживающими в прибрежной зоне.