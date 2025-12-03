Плюс действуют 15 озерных хозяйств и одно прудовое по выращиванию карповых, работает крупная осетровая ферма.

В 2024 году по линии аквакультуры регион произвел 2 тыс. тонн рыбы, план на этот год – 2,3 тыс. тонн, целевой показатель на 2030-й – 9,7 тыс. тонн, причем в основном за счет форели.

– Большим потенциалом обладает Зайсан-Иртышский бассейн, где с помощью ученых определены участки в горной части Бухтарминского водохранилища, подходящие для новых садковых хозяйств, – рассказал руководитель управления Арман Есентаев. – В целом ключевыми факторами успеха рыбоводческого бизнеса являются корма и посадочный материал.

Если для озерной рыбы проблем с кормами нет – их выпускает Усть-Каменогорский мукомольный комбинат, то фермы, специализирующиеся на лососевых и осетровых породах, вынуждены весь объем еды для рыбы закупать в Европе. По прогнозу, к 2030 году потребность в таких продуктах питания достигнет 15 тыс. тонн.

Похожая ситуация с воспроизводством: 6–7 млн мальков карпа и белого амура ежегодно выдает Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство и примерно 75 млн личинок сиговых получает в своем инкубационном цехе ТОО «Шыгыс Универсал». Это же ТОО первым в регионе освоило технологию оплодотворения лососевой икры и уже смогло сформировать маточное стадо форели численностью полторы тысячи особей.

Тем не менее в основном весь посадочный материал форелевые фермы пока завозят из Польши. Специалисты на­деются, что к 2030 году, когда потребность вырастет до 11 млн мальков, компании, занимаю­щиеся лососевыми, успеют провести импортозамещение. При этом они признают: работы, связанные с получением молоди, очень затратны.

– Поэтому сфера аквакультуры развивается за счет заметной государственной поддержки, – пояснил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. – В нынешнем году компании получили субсидии на 130,5 миллиона тенге, до конца года будет выделено еще 139 миллионов. Кроме того, на инвестиционные расходы предусмотрено 7,4 миллиона. В прошлом году сумма субсидий составила 449 миллионов тенге.

Восточный Казахстан обладает главным условием для успешного выращивания рыбы – прес­ными водоемами. Здесь более 800 крупных и малых рек, около тысячи озер. Только на Иртыше и его главных притоках – Бухтарме, Курчуме, Ульбе, Убе – водообмен идет миллионами кубометров.

Если многие страны, к примеру, в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, пользуются антибиотиками, чтобы поддерживать поголовье, то на востоке Казахстана такой проблемы нет. В целом в регионе рыбную отрасль развивают по двум направлениям. Во-первых, природопользователи занимаются восполнением естественных запасов «голубого золота», а во-вторых, идет развитие сегмента аквакультуры.