Рынок горел в Жетысае, аким Туркестанской области поручил создать комиссию

Сегодня, 26 августа, в 3 часа ночи в Жетысай, на территории рынка "Кулпаршын", произошло возгорание в отдельно-стоящем одноэтажном здании, площадью 500 кв.м. и территории под навесом площадью 400 кв.м (общая площадь рынка 2500 кв.м.), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области.

"В 3.00 ночи 26 августа в Жетысайский районный отдел полиции поступило сообщение о пожаре на рынке Кульпаршын ана по улице М. Ауэзова. Сразу на место происшествия выехали сотрудники полиции Жетысайского РОП в полном составе. Также на место пожара прибыли начальник Следственного управления ДП Туркестанской области Н. Жалгасов и начальник Управления местной полицейской службы А. Туреханов. Помощь в тушении огня оказали сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП Туркестанской области, Мактааральского, Келесского, Шардаринского и Сарыагашского районных отделов полиции. Всего в тушении пожара задействованы свыше 300 стражей порядка", - проинформировали в областном ДП.

Пожар был локализован в 05:20 утра и ликвидирован в 07:35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается.

Данный факт зарегистрирован по ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники, отметили в ДЧС.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара во главе заместителем акима области Сакеном Калкамановым. В составе данной комиссии также заместитель начальника ДП Туркестанской области по следствию Асылжан Калдарбеков.

Прежде всего перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба. В настоящее время с торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти.