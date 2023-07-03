С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
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Алла Серикбаева
Зеркалом развития государства всегда была социальная сфера. При разработке Социального кодекса изучался международный опыт, а за основу была взята структура Соцкодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Чтобы собрать все воедино в одном документе, на утрату было поставлено девять законов и внесены изменения и дополнения в более чем 50 законодательных актов. В целом кодекс состоит из пяти частей, 22 глав и 267 статей.