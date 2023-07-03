С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают пять главных новелл документа. Недавно о них на брифинге в СЦК подробно рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

– Первая новелла – это Цифровая карта семьи, которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики, – сказал Акмади Сарбасов.

Также Цифровая карта семьи будет являться своеобразным электронным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке, исходя из социального статуса и степени благополучия членов семьи. Уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS центральным государственным органом. Пособия и выплаты будут назначаться гражданам в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе. Как отметили в Минтруда, действующие бумажные документы поэтапно исключат.

С вступлением в силу Социального кодекса в стране изменились подходы господдержки. Прежде всего она будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Именно это является второй основной новеллой Соцкодекса. Если же семья уже находится в трудной жизненной ситуации, то ей будут оказаны адресная финансовая помощь и меры для выхода из этой ситуации. К примеру, трудоспособным членам помогут в обучении, поис­ке работы, получении грантов и льготных кредитов.

При этом предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до полутора лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от одного года до шести лет из числа получателей адрес­ной социальной помощи.

В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года в среднем на 14,5% повышены размеры определенных видов государственных пособий. В частности, по инвалидности, по случаю потери кормильца и специальных социальных пособий конкретным категориям граждан. По сравнению с 2022-м увеличение составило 23% (с учетом повышения на 8,5% с 1 января текущего года). Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.

Аналогичное повышение кос­нулось и лиц, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью первой группы, матерей или отцов, усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), воспитывающих ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью). Размер данных пособий повышен с 56 794 тенге до 65 313 тенге. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 6,4 млрд тенге.

Также предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого женщинам, наг­ражденным подвеской «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», орденом «Материнская слава» I и II степеней. Теперь пособие для тех матерей, кто родил и воспитал семь и более детей, будет повышено до 7,4 МРП.

В «деле» три «игрока»

Еще одно важное изменение касается черты бедности для предос­тавления адресной социальной помощи. С 2025 года она будет определяться не по прожиточному минимуму, а через уровень медианного дохода.

– Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт, – проинформировал Акмади Сарбасов.

Ответственность за социальное обеспечение граждан возлагается на трех «игроков» – государство, работодателей и самих граждан. Эти обязательства реализуются в рамках нового общественного договора. Государство обеспечивает базовый уровень социальной защиты, а возмещение утраченного дохода при наступлении социальных рисков осуществляется за счет обязательных взносов работодателей и работников.

В этой связи еще одной важной новеллой Социального кодекса является система социального страхования и пенсионного обеспечения граждан. Действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

– Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан, – сообщил вице-министр.

Главным трендом предлагаемых изменений является участие в сис­теме социального обеспечения государства, работодателей и работников; усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерами социальных выплат; поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.

– С этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов преду­смотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до шести месяцев. Считаем, что меры, предусмотренные Социальным, Налоговым кодексом и другими сопутствующими законами, позволят максимально охватить самозанятых граждан системой социального страхования, – отметил Акмади Сарбасов.

Также на 14,5% произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета. Их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

Что касается изменений в пенсионном обеспечении, то для действующих пенсионеров в ближайшие пять лет будет увеличена базовая пенсия. Система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. С 1 января 2023 года реализуется новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, который также предусмотрен Социальным кодексом. Его реализация позволит обеспечить казахстанцам адекватный размер пенсий.

«В период с 2023 по 2027 год предусмотрено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13%. Это коснется всех 2,2 миллиона пенсионеров Казахстана», – сообщили в ответ на наш запрос в Минтруда.

Таким образом, с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, увеличена величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 МРП. Это позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% – со 109 до 138 тыс. тенге.

Кроме того, согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года, размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инф­ляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на два процента. С учетом ежегодного повышения средний размер совокупной пенсии сегодня составляет 120,7 тыс. тенге (базовая – 37 862 тенге, солидарная – 82 881 тенге).

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут внед­ряться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 1,5% в 2024-м и до 5% к 2027 году.

Расширены права вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и при­обретение жилья. Воспользоваться этим правом смогут около 75 тыс. пенсионеров на общую сумму 120 млрд тенге.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Еще одно важное направление Социального кодекса – новые подходы к сфере обеспечения занятости населения. В первую очередь будет либерализирован рынок труда.

– Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость. Введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе «Яндекс. Такси», или курьеры (онлайн-платформа Glovo) будут отнесены к категории таких работников. Операторы онлайн-платформ будут перечислять налоговые платежи и социальные взносы в пользу работников в соответствии с действующими налоговыми режимами. В этом случае независимые работники, как и наемные, будут иметь право на получение социальных выплат из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и страховых компаний, – объяснил вице-министр.

Он также уточнил, что вводимые режимы не требуют дополнительной регистрации от сегодняшних работников и не несут дополнительной финансовой нагрузки на них.

Второе направление касается повышения навыков рабочей силы. Для этого разработан закон «О профессиональных квалификациях», направленный на развитие Национальной системы квалификаций, которая связывает систему образования с требованиями работодателей к работникам.

Образовательные программы будут разрабатываться в соответствии с техническими заданиями работодателей, то есть профессио­нальными стандартами. А для оценки навыков и компетенций вводится система сертификации.

Будут сформированы цифровые центры занятости.

– На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в Соцкодексе предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики облас­тей, – пояснил Акмади Сарбасов.

Доступно, качественно, в срок

Одна из пяти главных новелл Соцкодекса – модернизация сис­темы социального обслуживания населения, основная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью. Теперь их потребности будут определяться автоматически при помощи Цифровой карты семьи. Также будет осуществлен переход от обслуживания в крупных домах-интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях соцобслуживания. Сегодня 20 таких организаций предоставляют услуги в непосредственной близос­ти к местам проживания нуждающихся граждан. Их развитие будет осуществляться по аналогии с программой «Балапан» путем расширения госзаказа субъектам частного сектора.

В свою очередь крупные дома-интернаты будут поэтапно трансформироваться в научно-методические центры системы социального обслуживания по внедрению новых технологий и повышению квалификации социальных работников или в многопрофильные малые дома социального обслуживания.

Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Их родственники будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

Другое немаловажное изменение – пересмотр стандартов специальных социальных услуг и введение новых подходов к тарифообразованию в сфере социального обслуживания. Для организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, внедрен подушевой норматив, а для организаций, поставляющих компенсаторные технические средства – предельные цены. При этом гарантированная сумма будет периодически корректироваться с учетом изменений основных макроэкономических показателей страны.

Данные изменения расширят вовлеченность в систему социального обслуживания НПО и субъектов частного сектора. Это позволит обеспечить доступность специальных социальных услуг, особенно в сельской местности, улучшит их качество и станет толчком в развитии новой конкурентной среды.

Наряду с этим новыми полномочиями наделяются комиссии по Порталу социальных услуг, созданные при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение пяти дней заявления лиц с инвалидностью о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и конт­роль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных.

Лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, наряду с выбором специальных товаров и услуг, организаций обслуживания будет предоставлена возможность выбора социальных работников, предоставляющих им услуги. Данный проект будет реализован в 2025 году. Для этого планируется сформировать Реестр социальных работников, разработать профессиональные стандарты и новую систему оплаты труда для них.

Большая часть новелл, преду­смотренных Социальным кодексом, принята в рамках законов, подготовленных во исполнение поручений Главы государства, и реализуется с 1 января текущего года.