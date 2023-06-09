Более 17 кг гашиша пытался завезти в Астану наркоделец из Жамбылской области

При задержании водитель и пассажир оказали сопротивление полиции.

Фото: Kazpravda.kz

Наркодельца из Жамбылской области с крупной партией гашиша в салоне автомобиля задержали в ходе спецоперации полицейские на въезде в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«На трассе Астана - Караганда возле ТЦ «Метро» водитель автомашины Mercedes-Benz не подчинился законным требованиям сотрудников полка патрульной полиции и пытался скрыться. При задержании водитель и пассажир оказали сопротивление полиции. При обыске в салоне автомашины полицейские обнаружили гашиш», – рассказали в ДП.

Как сообщается, с заднего сиденья автомобиля изъяты пакеты с наркотическим веществом общим весом около 5 кг.

В салоне автомобиля также находился 31-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за перевозку наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска жилья полицейские обнаружили еще 12 кг наркотиков.

«Общий вес изъятых наркотиков составил 17,2 кг. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Житель Жамбылской области, причастный к перевозке наркотического вещества, водворен в ИВС, добавили в ДП.