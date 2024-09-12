Процедуру аккредитации СМИ упростят в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева приказом от 5 сентября 2024 года утвердила Правила выдачи аккредитационной карты для журналистов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правилами установлен упрощенный порядок аккредитации - автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов посредством выдачи аккредитационной карты.

Так, аккредитующая организация размещает на единой медиаплатформе объявление о начале приема заявлений на выдачу аккредитационной карты на казахском и русском языках.

СМИ, изъявившие желание получить аккредитационную карту для своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют на единой медиаплатформе заявление о выдаче аккредитационной карты. Заявление должно быть подписано главным редактором либо представителем СМИ.

К заявлению прилагают:

- копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности);

- согласие аккредитуемого журналиста на использование персональных данных;

- фотография аккредитуемого журналиста.

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов. В особо важных государственных объектах и стратегических объектах срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления уведомляет заявителей об одном из следующих решений посредством единой медиаплатформы:

- о выдаче аккредитационной карты;

- об отказе в выдаче аккредитационной карты.

Аккредитационная карта выдается на срок, определяемый аккредитующей организацией.

Также правилами определены основания для отказа в выдаче аккредитационной карты:

- не предоставление документов, перечисленных выше;

- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ;

- отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

Основания лишения (аннулирования) аккредитационной карты определяются в соответствии с Типовыми правилами аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации).

Отказ в выдаче аккредитационной карты может быть обжалован представителем СМИ в порядке, установленном АППК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.