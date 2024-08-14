С блогеров сняли обвинения в вымогательстве

33-летний и 35-летний мужчины, активно занимавшиеся защитой прав потребителей, с начала 2022 года проводили регулярные проверки магазинов, фиксируя различные нарушения, например, продажу просроченной продукции. Видео с рейдов они публиковали в социальных сетях, что привлекло внимание государственных органов и вызывало внеплановые проверки супермаркетов.

По версии следствия, блогеры якобы требовали у директора одной из торговых сетей ежемесячную плату в размере 200 000 тенге за прекращение публикации компрометирую­щих материалов. Посчитав угрозы реальными, руководитель выплатил 1 000 000 тенге за пять месяцев. Позднее, как утверждает обвинение, блогеры вымогали 50 млн тенге у руководителя другой торговой сети за прекращение подачи жалоб и публикаций. Согласно материалам дела, было передано 25 млн тенге, из которых 20 млн составляли муляжи купюр.

Сторона защиты настаивала на невиновности блогеров, утверж­дая, что их деятельность была направлена исключительно на защиту прав потребителей и борьбу с нарушениями в торговых сетях. Подсудимые отрицали факт вымогательства и заявляли о своей невиновности, а также о том, что стали жертвами «подставы».

Дело рассматривалось с учас­тием присяжных заседателей, которые, изучив все представленные доказательства, признали блогеров невиновными за недоказанностью вины. Суд снял с них все обвинения. Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура настаивала на наказании в виде 10 лет лишения свободы для каждого из обвиняе­мых, но в итоге суд поддержал версию защиты.

Решение присяжных стало неожиданным итогом громкого дела, оставившего без ответа воп­рос о том, была ли в действиях блогеров реальная угроза или это их активная гражданская позиция, вышедшая за рамки привычных форматов?