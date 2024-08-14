С блогеров сняли обвинения в вымогательстве Общество 14 августа 2024 г. 0:00 5 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынес оправдательный приговор в отношении двух блогеров, обвиняемых в вымогательстве у крупных торговых сетей. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов 33-летний и 35-летний мужчины, активно занимавшиеся защитой прав потребителей, с начала 2022 года проводили регулярные проверки магазинов, фиксируя различные нарушения, например, продажу просроченной продукции. Видео с рейдов они публиковали в социальных сетях, что привлекло внимание государственных органов и вызывало внеплановые проверки супермаркетов. По версии следствия, блогеры якобы требовали у директора одной из торговых сетей ежемесячную плату в размере 200 000 тенге за прекращение публикации компрометирующих материалов. Посчитав угрозы реальными, руководитель выплатил 1 000 000 тенге за пять месяцев. Позднее, как утверждает обвинение, блогеры вымогали 50 млн тенге у руководителя другой торговой сети за прекращение подачи жалоб и публикаций. Согласно материалам дела, было передано 25 млн тенге, из которых 20 млн составляли муляжи купюр. Сторона защиты настаивала на невиновности блогеров, утверждая, что их деятельность была направлена исключительно на защиту прав потребителей и борьбу с нарушениями в торговых сетях. Подсудимые отрицали факт вымогательства и заявляли о своей невиновности, а также о том, что стали жертвами «подставы». Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые, изучив все представленные доказательства, признали блогеров невиновными за недоказанностью вины. Суд снял с них все обвинения. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура настаивала на наказании в виде 10 лет лишения свободы для каждого из обвиняемых, но в итоге суд поддержал версию защиты. Решение присяжных стало неожиданным итогом громкого дела, оставившего без ответа вопрос о том, была ли в действиях блогеров реальная угроза или это их активная гражданская позиция, вышедшая за рамки привычных форматов? #суд #приговор #СКО #вымогательство #блогеры