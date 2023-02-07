С Чили нам не повезло

Борьбу за престижный трофей продолжат сборные США, Франции, Хорватии, Швейцарии, Великобритании, Швеции, Сербии, Чили, Нидерландов, Чехии, Финляндии, Южной Кореи, которые прошли квалификацию. К ним в финальной части добавятся два финалиста Кубка Дэвиса-2022 – Канада и Австралия, а также две сборные, получившие wild card – Италия и Испания.

Так, хорваты со счетом 3–1 обыг­рали австрийцев; венг­ры уступили французам – 2–3; узбеки были разгромлены американцами – 0–4; немцы не устояли перед швейцарцами – 2–3; колумбийцы были биты британцами – 1–3; сербы «чисто» победили норвежцев – 4–0; южнокорейцы смогли взять верх над бельгийцами – 3–2; шведы были сильнее представителей Боснии и Герцеговины – 3–1; финны обыграли аргентинцев – 3–1; португальцы не смогли оказать сопротивление чехам – 1–3; чилийцы дома одержали победу над национальной командой Казахстана – 3–1.

Итак, наша сборная выступала в Чили против местной команды. Напомним, в 2019 году Международная федерация тенниса (ITF) изменила формат проведения Кубка Дэвиса и придала турниру статус командного чемпионата мира. Мужская сборная Казахстана трижды квалифицировалась в финальный раунд (в 2020-м

из-за пандемии COVID-19 турнир не проводился). В 2019-м в Астане мы были сильнее португальцев, в 2021-м в столице нашей страны обыграли нидерландцев, а в прошлом году на выезде смогли одолеть и норвежцев, а вот в этот раз очень не повезло...

Противостояние с южноамериканцами начиналось неплохо для нас. В стартовой встрече на грунтовом корте арены «Ла Трентино» дебютант команды Тимофей Скатов за полтора часа уверенно обыграл Кристиана Гарина со счетом 6:1, 6:3. Это была первая очная встреча между оппонентами. Как потом оказалось, и единственная победа Казах­стана в битве с Чили.

Вторым на корт вышел лидер сборной Александр Бублик (занимающий 36-е место в рейтинге АТР), который встречался с 126-й ракеткой мира Николасом Ярри и неожиданно уступил ему в двух сетах – 2:6, 2:6. Матч длился один час и десять минут.

Не менее неожиданным стал и проигрыш в парной встрече. Казахстанский дуэт в лице Андрея Голубева и Александра Недовесова уступил чилийской паре Алехандро Табило⁄Томас Барриос со счетом 4:6, 5:7. А ведь Голубев – 48-я ракетка мира (в паре), Недовесов – 65-я, тогда как Барриос Вера – 572-й, а Табило и вовсе 1152-й…

Решающим же в этом противостоянии стал матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика против Кристиана Гарина. Бублик неожиданно вновь уступил сопернику, который располагается на 102-й строчке рейтинга, со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Теперь нашей сборной в сентяб­ре этого года предстоит сыграть плей-офф Кубка Дэвиса, чтобы снова попасть в квалификацию. Жеребьевка пройдет 9 февраля.