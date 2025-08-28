За период реализации проекта свыше 114 тыс. специалистов получили подъемное пособие, а свыше 52 тыс. — льготные кредиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам вице-министра национальной экономики Бауыржана Омарбекова, для повышения кадрового потенциала в сельской местности реализуется проект «С дипломом в село».

Участникам проекта предоставляются меры соцподдержки в виде выплаты единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП и льготного кредита на жилье до 2 500 МРП.

«За период реализации Проекта с 2009 по 2024 годы свыше 114 тыс. специалистов получили подъемное пособие, а свыше 52 тыс. специалистов обеспечены льготными кредитами для приобретения жилья», — сказал Бауыржан Омарбеков.

Большинство участников программы — молодежь, отметил он.