С днем рождения, Марин!

Завершились матчи плей-офф третьего по значимости футбольного евротурнира, в котором участвовали и две команды из Казахстана.

Костанайский «Тобол» после домашнего поражения от чешской «Виктории Пльзень» со счетом 1:2 не смог справиться с соперником и на выезде, уступив с еще более крупным счетом, – 0:3. Голы у противника забили чех Томаш Хоры (32-я минута), нигериец Рафиу Дуросинмие (59-я) и уроженец Кот-д’Ивуара Ибрахим Траоре (93-я). Таким образом «Тобол» завершил сезон в еврокубках, как это ранее сделали шымкентский «Ордабасы» и «Актобе».

Единственным представителем Казахстана в евротурнирах теперь остается «Астана», которая, напомним, начала свой путь с Лиги чемпионов, затем вылетела в Лигу Европы, а после оказалась в Лиге конференций, где в раунде плей-офф прошла албанский «Партизани».

В первой игре в столице Казахстана наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. При этом еще три забитых гола (два из них провел Марин Томасов) были отменены. Перед поездкой на ответную игру в Албанию все же оставались тревожные сомнения: а сможем ли пройти дальше?

Поначалу поединок складывался не в нашу пользу. Хозяева поля большими силами пошли вперед и уже на 25-й минуте открыли счет благодаря голу легионера из Конго Арканжа Бинтсука. Казах­станским игрокам удалось переломить ситуацию лишь во втором тайме, когда на острие атак оказался многолетний лидер команды Марин Томасов.

В последнее время хорват справедливо вызывает замечания к своей игре, но в целом в его профессионализме сомневаться не приходится. И это он и доказал в данном поединке, кстати, прошедшем в день его рождения. Теперь уже 36-летний Марин не только забил столь нужный нам гол (на 46-й минуте), но еще и дважды попал в штангу.

В следующем круге жители столицы и всего Казахстана смогут увидеть в Астане немало прекрас­ных европейских команд, среди них, например (это уж как распорядится жребий), «Айнтрахт» (Германия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Гент», «Брюгге», «Генк» (все – Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» и т. д.

Кстати, на этот раз мы точно не встретимся с турецким «Бешикташем», за который теперь выступает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Клуб из Стамбула одновременно с «Астаной» пробился в плей-офф Лиги конференций, по сумме двух встреч обыграв украинское «Динамо» с общим счетом 4:2. Напомним, что турецкая дружина обыграла киевлян в гостях со счетом 3:2 (один гол на счету Бахтиера), а дома выиграла – 1:0.

Самое интересно, что по окончании матча на знаменитой стамбульской арене «Водафон Парк», вмещающей около 42 000 зрителей, прозвучали звуки казахской домбры. Это алматинская исполнительница Aididau после первого гола в первой игре Зайнутдинова сыграла песню фанатов «Бешикташа».