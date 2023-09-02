С днем рождения, Марин!

Статьи
0
Аскар Бейсенбаев

Гол хорватского легионера Марина Томасова вывел «Астану» в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

фото ФК «Астана»

Завершились матчи плей-офф третьего по значимости футбольного евротурнира, в котором участвовали и две команды из Казахстана.

Костанайский «Тобол» после домашнего поражения от чешской «Виктории Пльзень» со счетом 1:2 не смог справиться с соперником и на выезде, уступив с еще более крупным счетом, – 0:3. Голы у противника забили чех Томаш Хоры (32-я минута), нигериец Рафиу Дуросинмие (59-я) и уроженец Кот-д’Ивуара Ибрахим Траоре (93-я). Таким образом «Тобол» завершил сезон в еврокубках, как это ранее сделали шымкентский «Ордабасы» и «Актобе».

Единственным представителем Казахстана в евротурнирах теперь остается «Астана», которая, напомним, начала свой путь с Лиги чемпионов, затем вылетела в Лигу Европы, а после оказалась в Лиге конференций, где в раунде плей-офф прошла албанский «Партизани».

В первой игре в столице Казахстана наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. При этом еще три забитых гола (два из них провел Марин Томасов) были отменены. Перед поездкой на ответную игру в Албанию все же оставались тревожные сомнения: а сможем ли пройти дальше?

Поначалу поединок складывался не в нашу пользу. Хозяева поля большими силами пошли вперед и уже на 25-й минуте открыли счет благодаря голу легионера из Конго Арканжа Бинтсука. Казах­станским игрокам удалось переломить ситуацию лишь во втором тайме, когда на острие атак оказался многолетний лидер команды Марин Томасов.

В последнее время хорват справедливо вызывает замечания к своей игре, но в целом в его профессионализме сомневаться не приходится. И это он и доказал в данном поединке, кстати, прошедшем в день его рождения. Теперь уже 36-летний Марин не только забил столь нужный нам гол (на 46-й минуте), но еще и дважды попал в штангу.

В следующем круге жители столицы и всего Казахстана смогут увидеть в Астане немало прекрас­ных европейских команд, среди них, например (это уж как распорядится жребий), «Айнтрахт» (Германия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Гент», «Брюгге», «Генк» (все – Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» и т. д.

Кстати, на этот раз мы точно не встретимся с турецким «Бешикташем», за который теперь выступает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Клуб из Стамбула одновременно с «Астаной» пробился в плей-офф Лиги конференций, по сумме двух встреч обыграв украинское «Динамо» с общим счетом 4:2. Напомним, что турецкая дружина обыграла киевлян в гостях со счетом 3:2 (один гол на счету Бахтиера), а дома выиграла – 1:0.

Самое интересно, что по окончании матча на знаменитой стамбульской арене «Водафон Парк», вмещающей около 42 000 зрителей, прозвучали звуки казахской домбры. Это алматинская исполнительница Aididau после первого гола в первой игре Зайнутдинова сыграла песню фанатов «Бешикташа».

#Спорт #футбол #УЕФА #Лига конференций #Марин Томасов

Популярное

Все
Strong speech – сильная речь
В интересах Человека труда
По новым коридорам кооперации
Золотой мост дружбы
Недорого и комфортно
Перспектива на века
Ташкент увозит Кубок Казахстана
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Токаев проводил Рахмона в аэропорту
Т. Дуйсенова провела встречу по вопросам госполитики в религиозной сфере
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Президенты Токаев и Рахмон посетили Офис цифрового правительства
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Как выучить язык и обрести друзей
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима

Читайте также

Ташкент увозит Кубок Казахстана
Золотой мост дружбы
Новая модель экономической политики
Пять причин для современной стажировки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]