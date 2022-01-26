С какими странами восстановил авиасообщение Казахстан
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, с какими странами восстановлено авиасообщение, передает Kazpravda.kz.
По данным министерства, на сегодня международное авиасообщение осуществляется с 25 странами с частотой 257 рейсов в неделю.
«Практически полностью возобновлены международные рейсы в Казахстан. Отечественные и иностранные авиакомпании, осуществляющие полеты в/из Республики Казахстан, продолжают свою деятельность в полном объеме и в соответствии с опубликованными на официальных сайтах расписаниями», - проинформировали в МИИР.
Так, на сегодняшний день международное авиасообщение осуществляется с 25 странами (Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Катар, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Шри Ланка) по 76 маршрутам, с частотой 257 рейсов в неделю.
Также в министерстве напомнили, что пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.
"Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с Постановлением №3 от 13 января т.г. Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.