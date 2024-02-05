С мамой интереснее

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Наталия Портнягина

В рамках проекта «Қазақ қызы» в Уральске состоялся мастер-класс по созданию украшений шашбау и шекелік.

фото предоставлено центром Star

Инициатором и организатором мероприятия выступил центр образования и творчества Star при поддержке областного историко-краеведческого музея.

– Суть проекта «Қазақ қызы» – разностороннее развитие девочек с раннего возраста до совершеннолетия, воспитание в духе национальных традиций и, самое важное, укрепление их связи с мамами, – рассказала директор центра Айгуль Жаксымбетова. – Думаем в будущем организовать концерт, участниками которого станут наши танцующие мамы и девочки. Кроме того, каждый месяц планируем проводить тематические мероприятия: всевозможные мастер-классы по шитью, кулинарии, ремеслам, тренинги, встречи с творчес­кими личностями. Такие общие занятия для мам и дочек позволят сблизить их, найти общие увлечения, темы для разговоров.

Нынешний мастер-класс был посвящен знакомству с национальными украшения­ми. Как своими руками создать шашбау и шекелік, продемонстрировала Асель Утешева. Ее дочка Дильназ посещает танцевальный кружок центра. Сама Асель – предприниматель, шьет казахскую национальную одежду, изготавливает головные уборы, украшения, в том числе для невест.

Спонсором мероприятия выступил основатель центра Star Жанболат Жаксымбетов, закупивший для участниц необходимый материал и инструменты. А завотделом областного историко-крае­ведческого музея Жанаргуль Сырымова рассказала о традициях изготовления и ношения украшений.

По ее словам, ювелирные изделия – неотъемлемая и существенная часть национальной культуры и истории. Орнамент и материал несут в себе конкретное смысловое содержание, воплощая не только декоративную, но и защитную функцию.

Интересной была экспозиция национальных украшений XIX–XX веков.

– Даже для некоторых взрослых участниц мастер-класса стало открытием, что украшения должны соответствовать возрасту, статусу своей носительницы, – рассказала Айгуль Жаксымбетова. – Хочу выразить благодарность директору музея Мирболату Ерсаеву за поддержку мероприятия. Уже есть планы по дальнейшему сотрудничеству с музеем в рамках этого проекта и деятельности центра.

Как признались мамы, благодаря интересному уроку появилась новая тема для обсуждения с дочками. Теперь дома они вместе будут искать информацию об украшениях, подробнее разбираться в том, что означают узоры и формы, тем самым лучше узнавая свою историю и традиции.

Проект «Қазақ қызы» пришелся по душе как юным воспитанницам центра, так и их мамам. Если в первый месяц в мероприятиях участвовали 19 девочек с мамами, то нынче – уже 48.

#уральск #центр #Қазақ қызы #Star

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