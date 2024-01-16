С миссией добра

В 2023-м завершилась реализация Дорожной карты развития волонтерства на ­2021–2023 годы, по итогам которой выяснилось, что количество волонтерских организаций в Казахстане увеличилось в три раза.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в стране действуют республиканский и 20 регио­нальных фронт-офисов инф­раструктуры волонтерства, функционирует онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, где зарегистрированы более 60 тыс. активных волонтеров. За эти годы реализовано свыше 150 волонтерских проектов и более 700 волонтерских инициатив. Приняты поправки в Закон «О волонтерской деятельности», направленные на стимулирование граждан к участию в волонтерской дея­тельности.

Вместе с тем для дальнейшего развития волонтерства Правительством утверждена Дорожная карта развития и поддержки волонтерства на 2024–2026 годы. В ее разработке приняли участие более 500 человек из 20 регионов страны. Поступило более 200 предложений, которые легли в основу «дорожной карты». Основной акцент сделан на развитие отраслевого волонтерства.

Кроме того, Министерство культуры и информации совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям создает мобильную группу профессиональных волонтеров. Сейчас для них разрабатывается алгоритм взаимодействия и привлечения при профилактике, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сегодня 136 волонтерских организаций, в составе которых более 47 тыс. волонтеров, активно сотрудничают со структурами МЧС. Они регулярно проходят обучение. Только за последние три года в департаментах по чрезвычайным ситуациям обу­чение прошли более 3,5 тыс. волонтеров.

Отметим, что волонтеры активно участвуют в общест­венной жизни страны и не остаются в стороне от событий, требующих объединения, помощи, сплоченности.

Одним из ярких примеров развития волонтерства и благотворительности в стране является помощь, оказанная области Абай, пострадавшей от лесных пожаров. Национальной волонтерской сетью было собрано более 224 млн тенге на оказание помощи семьям погибших в пожаре. Национальная волонтерская сеть при координации МКИ провела колоссальную работу и по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. В результате туда было направлено более 500 тонн гуманитарной помощи и 150 юрт. В фонд AFAD казахстанцы пожертвовали более 10 млн долларов.

Волонтеры также принимают активное участие в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, утечки газа, сохранению безо­пасности на водоемах и т. д.