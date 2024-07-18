С начала года казахстанцам выплатили пенсий на сумму более 1,8 трлн тенге

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В Минтруда рассказали о том, сколько средств выделено на выплату пенсий за 7 месяцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 275,8 млрд тенге.

«По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

«Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума», – пояснили в ведомстве.

Если за один месяц в ЕНПФ осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

 

 

#Минтруда #казахстанцы #выплата #пенсии #сумма

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