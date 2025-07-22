Фото: Polisia.kz

В столице продолжаются рейды по выявлениюю пьяных водителей. Только за минувшие выходные за вождение в состоянии опьянения привлечены к ответственности 36 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

С начала года в Астане задержано более 900 таких водителей.

На выходных на проспекте Кабанбай батыра водитель Kia Cerato проехал под знак «въезд запрещен» и был остановлен патрульным экипажем. У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения. Суд назначил ему 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет. Машина отправлена на спецстоянку.

Полиция столицы отмечает, что рейды будут продолжены, особенно в выходные и праздничные дни. Сотрудники патрульной полиции проверяют соблюдение ПДД, выявляют признаки опьянения и пресекают потенциально опасные ситуации на дорогах. Стражи порядка призывают горожан: не оставайтесь в стороне, если видите, что за руль садится нетрезвый человек — немедленно сообщите об этом по номеру 102.

