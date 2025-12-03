С начала года за вандализм в столице наказали около трех тысяч человек

Столица
112

Очередных правонарушителей выявили и наказали полицейские, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на  акимат Астаны.

Фото: акимат

Сотрудниками полиции установлены два факта повреждения объектов в общественных местах.

В первом случае 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил остановочный павильон на улице Шокана Уалиханова. Установлено, что он нанёс несколько ударов по стеклянной двери, в результате чего разбил её. Согласно постановлению суда, правонарушитель подвергнут аресту сроком на 5 суток.

Во втором случае на проспекте Богенбай батыра 19-летний молодой человек, также в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс удар ногой по внешней облицовке стены частного помещения, повредив рекламную конструкцию и часть стены рядом с тёплой остановкой. По факту мелкого хулиганства он был арестован на 10 суток.

По данным фактам проводится подсчёт суммы материального ущерба, причинённого имуществу, с последующим предъявлением требований о его возмещении.

С начала года за аналогичные правонарушения к ответственности привлечено около 3 000 человек. Кроме того, по фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества зарегистрировано более 200 случаев.

 

#Астана #наказание #вандализм

