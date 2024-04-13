С начала паводка в РК эвакуировано более 102 тыс. человек

Паводки
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В Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ и эвакуация людей, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, а также в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках, сообщает МЧС.

В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Жабай, Есиль, Саркырама в Сандыктауском районе Акмолинской области и г. Петропавловск Северо-Казахстанской области.

В пострадавшие регионы доставлены 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 957 частных жилых дома и 942 дворовых территорий. Откачано более 9,1 млн. м3 талой воды, проведена укладка 1,7 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 129 жилых дома и 2 033 дворовых территорий.

С начала паводка спасено и эвакуировано 102 328 человек, из них 37 537 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 246 человек, из них 1 068 детей. Вернулось домой 10 120 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, из них 3 148 детей. В безопасное место отогнано 102 156 сельскохозяйственных животных. На телефоны «Горячей линии» поступило 1 532 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.

На контроле остаются 98 переливов автодорог, 107 размывов автодорог, из них 9 мостов и 100 дорожных полотна. На контроле 73 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Боксук, Колутон, Есиль в с. Журавлевка Буландынского района, в селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района произошло подтопление 73 частных жилых домов, в селах Кийма и Алгабас Жаксынского района, с.Самарка Атбасарского района произошло подтопление 8 дворовых территорий. Заблаговременно эвакуировано 136 человек, которые разместились в эвакопунктах и у родственников.

Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек.

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на р.Есиль и размыва защитной земляной насыпи в селах Тепличное, Надёжка Кызылжарского района произошло подтопление 61 частных жилых домов. Также проведена заблаговременная эвакуация из населенных пунктов Байтерек, Бесколь, Кривозёрка.

В Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в р.Тургай посредством воздушного судна проведена заблаговременная эвакуация жителей из населенных пунктов Мамыр и Нура в с.Иргиз. Всего эвакуировано 233 человека, из них 131 детей. Из-за размыва земляной защитной насыпи вокруг с.Мамыр подтоплено 10 дворовых территорий. В населенных пунктах Нура, Мамыр, Жайсанбай и Тауип продолжаются берегоукрепительные работы.

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 35 551 чел. и 3 559 ед. техники, 750 водооткачивающих средств и 214 плавательных средств, 14 воздушных судов МЧС, МО, МВД, КНБ, местных исполнительных органов, организаций.

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