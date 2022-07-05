С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы

С опорой на мнение горожан

О роли представительного органа в жизни Алматы и о том, как строить Новый Казахстан силами общества, мы поговорили

с секретарем городского маслихата Станиславом Канкуровым.

– Станислав Владимирович, поправки, внесенные в Конституцию, предполагают усиление роли представительной власти. Но сможет ли городской мас­лихат сломать сложившийся стереотип о том, что этот орган постоянно занимает соглашательскую позицию по отношению к решениям акиматов?

– Как не раз отмечал в своих выступлениях Глава государства, Новый Казахстан – это прежде всего справедливый Казахстан.

Конституционная реформа – важнейший шаг на пути демократических преобразований, поворотный момент в истории нашей страны. Думаю, представительные органы во всех регио­нах будут принимать непосредст­венное участие в повышении доли справедливых решений в отношении граждан. Предстоя­щие преобразования направлены на то, чтобы обеспечить гармоничную работу всех ветвей власти, построить четкую систему сдержек и противовесов.

В настоящее время маслихаты наделены достаточно большим перечнем полномочий – это утверждение регионального бюджета, всех нормативно-правовых актов, касающихся жизнедеятельности регионов и общественных отношений. Но не секрет, что давно существует запрос общества на более транспарент­ную работу представительных органов.

С первых дней работы городского маслихата VII созыва мы ввели онлайн-трансляцию всех сессий, внедрили систему КРI для депутатов. В числе критериев, по которым оценивается качество работы каждого из них, – количество приемов граж­дан, конкретных решенных вопросов, выездных совещаний, принятых по их предложению нормативно-правовых актов, а также работа с обращениями граждан, благотворительная деятельность, организация различных общест­венно значимых мероприятий.

Мы видим, что система достаточно хорошо работает, позволяя поддерживать определенный уровень активности.

Также создана пресс-служба маслихата, открыты общественные приемные во всех филиалах партийных фракций. Один из важных шагов – пересмотр положения о ревизионной комиссии, которая проверяет освоение и исполнение местного бюджета. В ней произошли кадровые изменения. Сейчас этот орган больше нацелен на проведение электронного и камерального аудита, то есть на предотвращение нарушений. Председателем структуры утвержден профессио­нальный аудитор и финансист Алтай Бердикулов.

Надо сказать, что в Алматы налажены конструктивное взаимо­действие и равноправные отношения между маслихатом и акиматом. Глава исполнительной власти всегда выступает за то, чтобы депутаты более активно поднимали проблемы граждан. Уверен, после завершения всех законодательных процедур конструкция взаимоотношений представительных и исполнительных органов станет еще более устойчивой.

Недавно маслихат утвердил новый состав общественного совета Алматы, костяк которого состоит из представителей НПО и СМИ. Возросла в нем доля представителей сферы образования, также в структуру вошли многодетные матери.

Очень важна, на мой взгляд, взаимосвязь общественного совета, который занимается анализом, выносит рекомендации, и маслихата. Мы обязательно изучаем все заключения ОС, и решения принимаются с учетом всех конструктивных мнений.

– На очередной сессии мас­лихата приняты важные решения, касающиеся точечной застройки. Можно ли решить эту проблему на уровне города или все же необходим конкретный отдельный закон?

– Президент Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о важнос­ти децентрализации власти, повышения самостоятельности регионов. В Алматы разработан закон об особом статусе города, он находится на рассмотрении Парламента.

Новый закон и конституционные поправки позволят акимату и маслихату более широко применять регулирующие действия в рамках города и самостоятельно принимать решения. Это будет касаться и различных правил, и бюджетных взаимоотношений, и межотраслевых и институцио­нальных программ.

Точечная застройка – наиболее болезненный вопрос для алматинцев. Напомню, что в экономике мегаполиса большую долю занимает строительная отрасль. Существует большой спрос на жилье, так как процесс урбанизации нельзя отменить. Вместе с тем повышается нагрузка на инженерную и социальную инфраструктуру, создаются проб­лемы для жителей, возникают новые задачи перед руководством города.

Уже есть первый пакет правил об ограничении этажности и других мер против уплотняющей застройки.

На прошедшей сессии принят новый План реализации градостроительных регламентов, ограничивающий уплотняющую застройку. Нужно понимать, что совсем запретить строительство невозможно, в городе должен обновляться жилой фонд, который достаточно изношен.

– Принято решение о создании градостроительного совета. Насколько он легитимен и не окажутся ли там люди, которые будут лоббировать интересы бизнесменов?

– Состав этого важнейшего для города органа будет утверж­даться маслихатом. Думаю, в него войдут профессионалы – архитекторы, проектировщики, строители, а также депутаты, гражданские активисты, которые в первую очередь будут отстаивать интересы граждан.

Идея создания градостроительного совета состоит в том, чтобы каждый проект рассмат­ривался индивидуально. Данная структура будет прежде всего обращать внимание на такие аспекты, как соблюдение ­СНиПов, нагрузка на инженерную и социальную инфраструктуру, соответствие объекта общему архитектурному облику и так далее.

– Как на институциональном уровне закрепить преемственность в работе акимов Алматы, чтобы «история» города не начинала писаться заново с назначением каждого нового градоначальника?

– Считаю, что преемственность существует. К примеру, реализация программ, начатых при предыдущем акиме, продолжается. Одна из них – «Город без окраин».

Она направлена на решение социальных вопросов и вызвала позитивный отклик среди горожан. Преемственность сохраняется не только по воле руководства города, но и согласно принятым нормативно-правовым документам маслихата для достижения поставленных целей.

Наряду с этим новый градоначальник привносит свежий взгляд в формирование идей по развитию города. Нынешний аким города Ерболат Досаев провел встречи с жителями почти всех районов и имеет достаточное представление о проблемах, под каждое из них готовится решение.

Есть проблемы, которые копились годами. Их решение будет зависеть от исполнительного органа.

– К сожалению, не все акимы уделяют должное внимание одной из важнейших сфер – общественному транспорту. Держат ли депутаты этот воп­рос на контроле?

– Вопрос общественного транс­порта действительно один из наиболее актуальных, ведь большая часть горожан пользуется им. Однозначно, надо развивать эту сферу, что в целом будет способствовать улучшению экологии и комфорту граждан.

На последней сессии принято решение о том, что будет закуп­лено дополнительно 50 новых троллейбусов. Сейчас обсуждается Комплексная программа по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса.

Депутаты очень внимательно изучают расходы на субсидирование общественного транспорта. В прошлом году по итогам работы тарифной комиссии, куда входят и депутаты маслихата, на 5 миллиардов тенге были снижены средства на субсидирование ОТ. Сегодня стоимость проезда составляет 80 тенге, что ниже реальной стоимости, а на некоторых маршрутах она выше в разы.

– Аким города сообщил, что вскоре будет принят новый генплан Алматы...

– Необходимость его принятия продиктована рядом вопросов. Самый основной состоит в том, что с 2014 года территория Алматы увеличилась в два раза за счет присоединенных территорий.

К сожалению, на этих территориях много проблем, которые касаются инженерной инфраструктуры, дорог, узаконения хаотичной застройки. Много внимания будет уделяться воп­росам регламентирования строи­тельства на присоединенных землях: нельзя забывать, что за это время претерпели изменения градостроительные нормы.

Генплан должен поставить зас­лон точечной застройке, строительство должно вестись системно, не нарушая прав граждан. Этот важнейший для города документ будет утверждаться маслихатом.

– Приходится ли депутатам при обсуждении проекта бюджета отклонять не совсем продуманные траты, чтобы алматинцы не возмущались тем, что меняют хорошие бордюры на новые, ремонтируют одни и те же улицы?

– В маслихате действуют семь постоянных комиссий по направлениям. Кстати, новшество депутатов VII созыва заключается в том, что мы рассматриваем бюджет на всех комиссиях, то есть делим по администраторам программ.

Последний проект уточнения бюджета на 2022–2024 годы некоторые комиссии рассматривали по два раза. В итоге маслихат внес корректировки по 20 пунктам. Часть из них касалась как раз неэффективного расходования бюджетных средств.

К примеру, управление туризма заложило 60 миллионов тенге на привлечение трэвел-блогеров и рекламу. Мы знаем, что в социальных сетях была критика по этому вопросу. Депутаты также выразили сомнение в эффективности траты таких средств на подобные цели и отклонили данную заявку.

На содержание системы «Алматы байк» просили 200 миллионов тенге, депутаты снизили цифру на 100 миллионов. Мы посчитали, что система носит полукоммерческий характер: и люди платят за пользование велотранспорта, и государство субсидирует. Поэтому у депутатов возникли вопросы.

Более того, мы подключили ревизионную комиссию, чтобы узнать, как расходуются средства и, если будут выявлены нарушения, финансирование пересмотрим.

Сокращены также суммы, выделяемые на организацию концертов. Кроме того, по предложению депутатов заложены средства на подготовку ПСД для ремонта двух школ, где не было такового от 25 до 45 лет.

– Как будет развиваться прог­рамма ArtSport? Насколько известно, алматинские депутаты поддержали ее...

– Программа ArtSport нашла позитивный отклик в обществе, но дело в том, что она очень дорогая, и большинство регионов отказались от ее осуществления из-за нехватки средств. Руководство Алматы же приняло другое решение: реализация программы будет продолжена до сентября, далее необходимо будет изыскивать свободные средства.

На последней сессии депутаты выделили 4,5 миллиарда тенге на ее реализацию. Возможно, она требует какой-то оптимизации. Мы понимаем, что инвестиции в детей – это всегда долгосрочные и самые надежные вложения средств, и совместно с операторами программы будем искать оптимальный вариант для бюджета.

Маслихат «держит руку на пульсе» города, видит все проблемы. Депутаты понимают ответственность, которая возложена на нас горожанами.

Мы все должны помнить, что за один день не произойдут изменения, – есть проблемы, которые копились достаточно долгое время, и их нужно решать поэтапно, следовать запросам общества по построению справедливого государства. Успех будет зависеть от каждого гражданина, а маслихат прежде всего намерен опираться на поддержку общества.