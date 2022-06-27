С пистолетом и в маске из "Игры кальмара" ограбил АЗС житель Усть-Каменогорска

На оперативный канал "102" управления полиции Усть-Каменогорска поступило обращение. Звонивший сообщил, что ночью неизвестный мужчина, скрывая лицо под маской из популярного сериала "Игра в кальмара", зашел в АЗС по улице Грейдерная, и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил свыше 2 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.

"Приняв сигнал, стражи правопорядка незамедлительно приступили к раскрытию преступления. Проведя весь комплекс следственных мероприятий, оперативниками криминальной полиции по горячим следам в течение двух часов был установлен и задержан 40-летний житель областного центра. Похищенные им деньги были обнаружены в автомобиле задержанного, а дома изъят и сам пистолет, который оказался игрушечным", - рассказали в ДП региона.

По словам заместителя начальника ДП ВКО Талгата Шаяхметова, подозреваемый с санкции суда взят под стражу, его действия

квалифицируются по ст. 192 ч. 3 УК РК – разбой, санкция которого предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.