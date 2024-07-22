Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мунайлинского района по результатам проверки спецшколы №3 выявила ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денег с подчиненных через мобильные приложения Kaspi bank и Halyk bank.

Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денег на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также, директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.