Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов

Сбор денег велся ежемесячно
Прокуратура Мунайлинского района по результатам проверки спецшколы №3 выявила ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денег с подчиненных через мобильные приложения Kaspi bank и Halyk bank.
Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денег на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также, директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.
«По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями», – добавили в прокуратуре Мангистауской области.