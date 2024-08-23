Членов международной наркогруппы задержали с поличным

О совместной операции по ликвидации наркоканала сообщили в КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности РК во взаимодействии с российскими партнерами ликвидировал канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому «Северному маршруту», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

«По итогам операции в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы», – сообщили в ведомстве.

В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на «черном рынке» могла составить около 500 тыс. долл. США.

По данному факту проводится расследование, добавили в КНБ.