Членов международной наркогруппы задержали с поличным
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О совместной операции по ликвидации наркоканала сообщили в КНБ
Комитет национальной безопасности РК во взаимодействии с российскими партнерами ликвидировал канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому «Северному маршруту», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
«По итогам операции в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы», – сообщили в ведомстве.
В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на «черном рынке» могла составить около 500 тыс. долл. США.
По данному факту проводится расследование, добавили в КНБ.