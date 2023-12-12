С позиции абсолютного неприятия

Ежегодно тысячи женщин становятся жертвами бытового насилия. Развод с абьюзером не всегда означает конец токсичным отношениям, ведь причин им предостаточно: от алкогольной и наркотической зависимости дебошира до психических заболеваний и архаичных установок в обществе. Если раньше считалось, что женщина не может уйти из семьи, где подвергается жестокому обращению, ибо у нее нет образования, работы и поддержки близких, то сегодня факты говорят об обратном: ни высшее образование, ни финансовая состоятельность не могут защитить от домашнего тирана.

Проблемы профилактики домашнего насилия требуют межведомственного сотрудничества, взаимодействия гос­органов и неправительственных организаций в работе как с агрессорами, так и с их жертвами. Об этом говорили участники заседания Комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при акимате ЗКО под председательством заместителя акима облас­ти Бакытжана Нарымбетова. Встреча прошла в рамках акции «16 дней против насилия».

По словам начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернара Султангалиева, количество прес­туплений в сфере семейно-бытовых отношений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42%, достигнув 27. Причем 13 из них совершено в состоянии алкогольного опьянения, столько же – прекращены за примирением сторон. Количество выданных охранных ордеров увеличилось на 16%, превысив 2 300. С начала года установлено 110 фактов нарушений охранных предписаний, что на 77% выше показателя прошлого года. По решению суда 243 нарушителя были помещены под административный арест, 27 адми­нистративных дел возбуждено без жалоб потерпевших, по заявлениям соседей и других лиц.

Между тем с начала этого года в медицинских организациях области зарегистрировано 153 обращения за медпомощью по фактам бытового насилия и 92 обращения – для оказания психологической помощи, из них 27 обращений приходится на районы. Как отметила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнара Абдрахманова, в целях оперативного реа­гирования системы здравоохранения на случаи гендерного насилия в апреле 2020 года Казахстан утвердил и принял первый в отечественной практике Клинический протокол, разработанный Министерством здравоохранения РК, который пересмотрен и дополнен в декабре 2021 года.

Документ ориентирован на работников первичной медико-санитарной и неотложной помощи, которые очень часто являются «первой точкой контакта» для людей, подвергшихся насилию. В настоящее время протокол используется в работе всех медицинских организаций ЗКО. В комплексную медицинскую помощь входит информирование уполномоченных органов, а также психологическая поддержка. На сегодня в ЗКО работают семь психологов и 108 социальных работников. В дальнейшем запланировано обучение и тренинги медицинских работников ПМСП, приемных покоев стационаров по оперативному реагированию и оказанию эффективных медицинских услуг в случае гендерного насилия.

Для помощи жертвам бытового насилия в регионе функционируют два кризисных центра – в Уральске на десять койко-мест и в Бурлинском районе в рамках госсоцзаказа на девять койко-мест. Всего на 1 декабря этого года в центрах проживали 123 человека, в том числе 45 женщин и 78 детей. Всем им оказана всесторонняя помощь по психологическим, правовым и социальным направлениям, а также содействие в трудоустройстве и получении различных справок и документов.

В рамках исполнения поручения Главы государства для оказания социальной поддержки по выходу из трудной жизненной ситуации малообеспеченным и многодетным семьям, а также для улучшения качества их жизни с 2020 года были открыты центры поддержки семьи в Уральске и четырех районах области. За 10 месяцев текущего года в них обратились 2 248 человек, которые получили более 3 650 услуг. В результате проведенной работы 44 обратившихся зарегистрированы в очереди на жилье, 12 – смогли сохранить свои семьи, 17 – были трудоустроены на постоянные рабочие места, 12 детей получили нап­равления в детский сад. Центрами на регулярной основе проводятся различные мероприятия, среди них «круглые столы», мастер-классы, информационно-разъяснительные семинары, прямые эфиры, психологичес­кие тренинги, дни открытых дверей.

По словам руководителя областного управления общественного развития Гульжанар Шукеевой, более 30 общест­венных организаций и структур задействовано в системе поддержки семьи и женщин. В целом по области в текущем году в рамках государственного социального заказа предусмотрено 13 проектов по пропаганде семейных ценностей и профилактике бытового насилия. Так, состоялись встречи с сельскими семья­ми разных этносов, прожившими в браке 50–60 лет. Разработаны стикеры, плакаты для размещения в социальных сетях на двух языках, все мероприятия нашли широкое освещение в СМИ.

– Профилактика бытового насилия должна включать в себя комплекс мер, начиная с воспитания в семье, в том числе получения качественного образования, привлечения общественности и СМИ, создания обширной системы защиты и поддержки жертв насилия, – отметила спикер. – С семьями, подверженными бытовому насилию, работа должна вестись точечно, без лишнего афиширования. Главное в этом деле – результат.

Собравшиеся говорили о других мерах поддержки женщин, в том числе о возможностях трудоустройства, бесплатного обучения профессии, получения льготного кредита или гранта на открытие собственного дела. На пос­тоянной основе проводятся различные семинары и тренинги по основам бизнеса, личностному росту. Постепенно снижается уровень безработицы среди женщин. На сегодня он составляет 5%, что на 0,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Карьерными центрами ведется активная работа по трудоустройству. На конец прошлого месяца в них обратились 13 134 женщины, из них 9 329 были трудоустрое­ны. На краткосрочное бесплатное обучение по различным востребованным на рынке труда специальностям направлены 100 женщин, в том числе 58 уже трудоустроены. 105 получили льготные кредиты под 2,5%, 302 женщины открыли свое дело, получив государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. По проекту «Бастау Бизнес» обучение прошли 2 780 женщин, все защитили бизнес-проекты и получили сертификаты.

Участники заседания подчеркнули важность усиления профилактической работы в сфере семейно-бытовых отношений, а также повышение правовой грамотности населения и укрепление роли семьи в обществе. На это направлена и широкомасштабная акция «16 дней против насилия», проводимая в стране. О ее ходе в ЗКО доложила старший инс­пектор по защите женщин от насилия УМПС ДП ЗКО Диляра Сатарова.

– В акции задействованы 442 представителя различных организаций, в том числе сотрудники полиции, представители комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, судов, прокуратуры, органов образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, НПО и кризисных центров, волонтеры и общественные помощники полиции, журналисты. Организована раздача буклетов, в которых разъясняется алгоритм действий пострадавших от бытового насилия, указаны номера телефонов доверия. В учреждениях, где основной кадровый состав – женщины, проводятся семинары. С 25 по 30 нояб­ря зарегистрировано 31 обращение женщин на телефоны доверия, в том числе по фактам насилия в семье, в ходе которых предоставлена юридическая консультация 27 женщинам. В отношении 41 правонарушителя участковыми инспекторами полиции были вынесены защитные предписания. Судами установлено 11 особых требований к поведению правонарушителей, – проинформировала Диляра Сатарова.

Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов рекомендовал замес­тителям акимов районов как председателям районных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике каждый случай обращения сельчан в кризисный центр держать на особом контроле. Акиматам, департаменту полиции, в частности участковым, поручено усилить меры по предуп­реждению преступлений, связанных с бытовым насилием, продолжить привлечение женщин к активным мерам занятости, вести информационно-разъяснительную работу по их защите на правовом поле.