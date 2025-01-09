С работой первой комфортной школы в ЗКО ознакомилась депутат Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Она ознакомилась с работой общеобразовательной школы №51 в посёлке Деркул города Уральска, построенной в рамках национального проекта «Комфортная школа».

Школа рассчитана на 1500 учеников, оснащена современным оборудованием. Общая стоимость объекта 7,8 млрд тенге. Проектировщиком выступило ТОО «AQMOL project», генеральным подрядчиком строительства – ТОО «KazConstuction Group».

С работой образовательного учреждения депутата ознакомил директор СОШ №51, резервист программы «1000 лидеров изменений в образовании» Жақсығали Жұмабай. По его словам, к ним перевели учеников из СОШ №49, в которой из-за переполненности занятия проводились в три смены. Сегодня более 1200 детей начали обучение в новой комфортной школе.

– Радует, что школа очень хорошо оснащена, для детей подготовлены современные инструменты и уютные кабинеты. Считаем, что школы такого формата должны быть во всех городах, а также в сельских округах. Как сказал глава государства в своем недавнем интервью газете «Ана тілі», в ближайшее время по всей стране запланировано строительство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. Депутаты держат на своем приоритетном контроле вопросы качества и своевременности этого строительства, – поделилась Снежанна Имашева.

Решение проблемы дефицита ученических мест – один из пунктов предвыборной программы партии AMANAT. На сегодня это первая комфортная школа в Западно-Казахстанской области, в планах открыть ещё ряд школ нового образца в регионе.