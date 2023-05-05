С золотыми слитками на 41 млн тенге пытался улететь в Турцию казахстанец

Золотые слитки пытался вывезти пассажир авиарейса Шымкент – Стамбул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

Казахстанца с золотыми слитками общим весом 1,434 кг задержали в аэропорту Шымкента 4 мая около 18:10. Предварительная стоимость товара по официальному курсу Национального банка РК составляет 41 148 000 тенге.

Драгоценный груз выявили при таможенном контроле пассажиров авиарейса Шымкент – Стамбул специалисты таможенного поста «Ауежай-Шымкент» и Пограничная служба при содействии службы авиационной безопасности аэропорта.

Материалы по факту переданы в Департамент экономических расследований по Шымкенту для дальнейших процессуальных действий.