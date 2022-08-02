Общество
Садоводы поливают грядки... бензином
Андрей Кратенко

Солярка и лопух

Горючая жидкость с запахом нефтяного продукта появилась в скважине для полива в дачном поселке «Ромашка» на окраине Петропавловска.

Садоводы теперь боятся поливать грядки водой, от которой вянут даже лопухи. Вода отдает бензином, а на поверхности возникают маслянистые разводы. Заправлять транспорт этой жидкостью дачники еще не пробовали, а поджигать – да, поджигали, охотно демонстрируют этот фокус представителям СМИ.

Дачники «Ромашки» теперь ищут ответ на вопрос, как продукты нефтепереработки попали в 12-метровую скважину? Кто-то считает, что в загрязнении виновата расположенная неподалеку автозаправочная станция, но там факт утечки отрицают.

Местные экологи в курсе проб­лемы, они взяли пробы воды на анализ, подтвердили присутствие в ней запаха бензина, но определить точное содержание нефтепродукта смогут лишь через несколько дней.

В социальных сетях авторы комментариев выдвигают свои версии. Кто-то предположил, что дачники реально наткнулись на нефтяную скважину, тем более что Северный Казахстан формально расположен на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, так что теоретически нефть действительно может быть. А специалисты сомневаются, говоря о том, что средняя глубина залегания нефтегазоносных пластов – полтора километра, но никак не 12 метров.

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