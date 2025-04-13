Состоялась одна из самых громких сделок весны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на soccer.ru
Уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» после окончания текущего сезона казался делом решенным. Контракт истекает, египтянину уже 32 года – самое время выбрать себе теплое денежное место и доигрывать свой век, ни о чем не беспокоясь. К тому же недостатка в вариантах Салах явно не испытывал бы: от США до Саудовской Аравии.
Однако Мохамед предпочел продлить соглашение с «красными», чем привел фанатов команды в дикий восторг. Ведь совсем недавно он делал явные намеки на скорый уход, а болельщики в свою очередь баннерами грозили руководству клуба, призывая дать Салаху любые условия контракта, которые он только пожелает. Сложно сказать, кто в итоге чем пожертвовал. Но факт остается: Салах продолжит выступать на «Энфилде».
Продление контракта свидетельствует о нескольких фундаментальных моментах. Во-первых, Салах не утратил тягу к трофеям и конкурентным турнирам, дающим не только невероятное напряжение, но и возможность быть на футбольных передовицах, быть одной из главных мировых звезд. Денег ему могли предложить очень много в той же Саудовской Аравии.
Во-вторых, Мохамед доверяет Арне Слоту и понимает, что с ним «красные» могут добиться еще большего прогресса, хотя казалось, что после Юргена Клоппа это сделать сложно. Если бы у Мохамеда были хоть какие-то сомнения, ближайшее лето выглядело бы как идеальный момент для ухода – статус свободного агента позволяет двигаться в любом направлении.
В-третьих, Салах еще чувствует в себе силы оставаться конкурентоспособным в команде, которая должна биться за победу в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Все эти сигналы – позитивный момент для болельщиков «Ливерпуля», которые словно заново обрели под ногами почву.
Нельзя сказать, что Салаху решение далось просто. Это видно хотя бы из тех действий и слов, которые от него исходили. Мохамед ведь сознательно вывел тему контракта в публичную плоскость, когда его журналисты поймали в Саутгемптоне. И это был лишь третий случай за семь с половиной лет, когда он остановился, чтобы поговорить с папарацци. Первый был в апреле 2018 года, а второй – спустя 14 месяцев – после победы в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».
Что касается отношений с тренером, то Салаху со Слотом, кажется, даже комфортнее, чем с Клоппом в последние месяцы работы немецкого специалиста. Можно вспомнить практически публичную ссору на игре с «Вест Хэмом», когда египтянин провел не весь матч. После игры он не притормозил около репортеров, но бросил слова: «Если я заговорю, начнется огонь». Это явно свидетельствовало о напряженности.
В какой-то степени Салах ощутил на себе ответственность за то, чтобы сохранить «Ливерпуль» в статусе топ-клуба после ухода тренера, на котором, как все думали, держался этот уровень. Мохамед стал тем звеном, которое связало «Ливерпуль» Клоппа и «Ливерпуль» Слота, чем помог последнему сделать переход максимально плавным и эффективным. Отношение к клубу не как к месту работы, а как в том числе к своему детищу, наверняка добавит очков Салаху в глазах футбольной общественности.
Салах перебрался в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году, продолжая искать свою игру. На «Энфилде» «мэтч» случился сразу же. В первый сезон в 52 матчах он забил 44 гола и отдал 14 результативных передач. Тот великолепный забег мог закончиться триумфом в Лиге чемпионов, но Мохамед отыграл в финале против «Реала» лишь 31 минуту – он повредил плечо после столкновения с Серхио Рамосом. Многие болельщики «Ливерпуля» до сих пор с болью вспоминают тот эпизод, который, возможно, стоил титула.
Но Салаху удалось взять свое через год, когда в следующем финале его команда одолела «Тоттенхэм», а сам Мохамед забил гол с пенальти. В следующей кампании Мохамед забил «всего» 23 гола, что стало его самым низким показателем за сезон за все время выступлений в «Ливерпуле». Зато команда взяла первый за 30 лет титул.
На данный момент на счету Салаха 243 гола в 394 матчах за «Ливерпуль». Это делает его третьим в истории бомбардиром «красных» за все время существования клуба. В текущем сезоне египтянин обошел Билли Лидделла (228 мячей) и Гордона Ходжсона (241 мяч). Отстает он только от чемпиона мира 1966 года Роджера Ханта (285 голов) и рекордсмена всех времен Иэна Раша (346 голов).
Кроме того, у Салаха 184 забитых мяча в Премьер-Лиге – как у Серхио Агуэро. Он обогнал Тьерри Анри (175 мячей) и Фрэнка Лэмпарда (177 голов). Впереди лишь Эндрю Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260). Если же говорить о «Ливерпуле», то Салах уже его лучший бомбардир в АПЛ с 182 голами в 281 матче. На втором месте, кстати, легендарный Робби Фаулер со 128 голами в 266 матчах лиги.
Показателем класса и значимости для «Ливерпуля» еще является способность Салаха забивать в любых местах и условиях. Конечно, на «Энфилде» он особенно результативен. В 142 матчах дома в АПЛ египтянин наколотил 103 гола, но и на выезде их было немало – 79 штук. К тому же он стал первым игроком «Ливерпуля», достигшим отметки в 50 голов в Европе – это случилось в победном матче Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:1).
Продление контракта только продолжит эту серию достижений Салаха, что закрепит его в статусе еще большей легенды. В историю «Ливерпуля» он уже вписан. И когда казалось, что она движется к концу, «писатель» решил продлить действие бестселлера на новый сезон. Это мы посмотрим.