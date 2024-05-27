«Сама, наверное, нозила?»: задержавших Бишимбаева полицейских наказали в Астане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На видеожетон полицейского, участвовавшего в задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого тогда в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, была записана фраза сотрудника: "Она, наверное, сама нозила" – в отношении жертвы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Служебное расследование, проводимое ДП Астаны по указанному факту, завершено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

Напомним, запись с репликой была воспроизведена в ходе главного судебного разбирательства по делу об убийстве, после чего в МВД сообщили о начале служебного расследования по данному факту. Также стало известно, что сотрудник полиции курил на улице вместе с задержанным, при этом на запись попало и то, как полицейский плевал на землю.

В соответствии со ст. ст. 19, 56-57 закона о правоохранительной службе, а также решением Дисциплинарной комиссии, за нарушение служебной дисциплины инспектору службы полка патрульной полиции объявлен выговор.

Кроме того, за нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования», оперуполномоченному УП района «Есиль» ДП Астаны объявлен строгий выговор.

Наказание по данной статье влечет за собой штраф в размере 5 МРП.

13 мая Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Он был признан виновным в истязании, убийстве с особой жестокостью и осужден на 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Его родственника - Бахытжана Байжанова суд признал виновным в укрывательстве и назначил 4 года лишения свободы.

#нарушение #наказание #полицейский #Бишимбаев

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