Самолет из Германии не смог приземлиться в Ираке из-за жары

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Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшегося из Франкфурта-на-Майне в город Эрбиль в Ираке, не смог приземлиться в пункте назначения из-за жары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ntv.ru.

Пилот Airbus A320 принял решение прервать полет из-за чрезмерной жары в иракском городе. Как отмечается, на момент прибытия температура воздуха в Эрбиле превышала 45 градусов по Цельсию. В то время как для Airbus A320 допустимыми считаются только плюс 44 градуса.

В результате самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкой Анкары. После дозаправки судно вернулось в Германию.

На борту авиалайнера находились 118 пассажиров, их направят в Ирак на рейсе другой авиакомпании.

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