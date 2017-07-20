Самолет из Германии не смог приземлиться в Ираке из-за жары

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшегося из Франкфурта-на-Майне в город Эрбиль в Ираке, не смог приземлиться в пункте назначения из-за жары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ntv.ru.
Пилот Airbus A320 принял решение прервать полет из-за чрезмерной жары в иракском городе. Как отмечается, на момент прибытия температура воздуха в Эрбиле превышала 45 градусов по Цельсию. В то время как для Airbus A320 допустимыми считаются только плюс 44 градуса.
В результате самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкой Анкары. После дозаправки судно вернулось в Германию.
На борту авиалайнера находились 118 пассажиров, их направят в Ирак на рейсе другой авиакомпании.
Пилот Airbus A320 принял решение прервать полет из-за чрезмерной жары в иракском городе. Как отмечается, на момент прибытия температура воздуха в Эрбиле превышала 45 градусов по Цельсию. В то время как для Airbus A320 допустимыми считаются только плюс 44 градуса.
В результате самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкой Анкары. После дозаправки судно вернулось в Германию.
На борту авиалайнера находились 118 пассажиров, их направят в Ирак на рейсе другой авиакомпании.