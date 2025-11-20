Немецкие ученые разработали инновационную систему, которая позволит самолетам избавляться от наледи на крыльях с помощью микровибраций вместо горячего воздуха. Об этом сообщили в New Atlas, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mignews.com

Обледенение крыльев даже небольшим слоем льда ухудшает аэродинамику, увеличивает сопротивление и снижает подъемную силу. Сегодня для защиты от наледи используются горячие газы от двигателей, что расходует значительное количество энергии. Новая технология Института Фраунгофера предполагает установку на крыльях миниатюрных пьезоэлектрических актуаторов, которые при подаче тока вибрируют и стряхивают лед.

Система работает на частоте нескольких килогерц и адаптируется к условиям полета, включая скорость, высоту, влажность и толщину слоя льда. Это позволяет экономить до 80% энергии по сравнению с традиционными методами, делая авиацию более экологичной.

По словам инженеров, подобная технология станет частью самолетов будущего, которые не будут нуждаться в теплогенерирующих двигателях для защиты от обледенения.