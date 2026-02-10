Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай

Гражданская авиация
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новый маршрут Астана – Гуанчжоу дополняет существующее направление Алматы – Гуанчжоу – Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana объявляет о продаже билетов по новому международному направлению Астана – Гуанчжоу – Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранса

По данным ведомства, прямые рейсы начнут выполняться со 2 июня 2026 года с частотой два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Полёты будут осуществляться на современном узкофюзеляжном лайнере Airbus A321LR, флагманском самолёте авиакомпании, предлагающем пассажирам высокий уровень комфорта и сервиса.

Расписание рейсов:
• KC8217 Астана – Гуанчжоу: вылет в 18:45, прибытие в 04:30 (+1 день), продолжительность полета – 6ч 45мин
• KC8218 Гуанчжоу – Астана: вылет в 05:45, прибытие в 10:10, продолжительность полета – 7ч 25мин

Минимальная стоимость авиабилета в обе стороны в эконом-классе начинается от 251 333 тенге, в бизнесе - от 835 020 тенге.
Новый маршрут Астана – Гуанчжоу дополняет существующее направление Алматы – Гуанчжоу – Алматы, которое Air Astana запустила в конце марта прошлого года (4 рейса в неделю).

Таким образом, с открытием рейсов из Астаны авиакомпания будет выполнять шесть рейсов в неделю в Гуанчжоу, в дополнение к регулярным рейсам в Пекин, Шанхай и Урумчи.
Расширение полётной программы обеспечивает пассажирам дополнительное удобство, включая сквозные тарифы и удобные стыковки из двух крупнейших городов Казахстана.

Запуск нового направления способствует укреплению деловых, туристических и культурных связей между Казахстаном и Китаем, а также расширяет возможности для путешествий и транзита через хабы Air Astana. Казахстанцы могут путешествовать в Китае без визы до 30 дней.

#Казахстан #Китай #авиакомпания #авиарейсы #самолеты

Популярное

Все
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Урок в режиме AI
Ученые поддержали проект Конституции
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Золотой клинок Руслана Курбанова
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Драма на домашнем корте
Семь вершин Тяньцзиня
Миссия – помогать и развивать
Индустрия на ИИ-волне
Бронзовый успех
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Первые старты
«Помни обо мне, думай обо мне…»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Возрождая кукурузную житницу
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Предоставят льготные кредиты
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
С акцентом на рациональное землепользование
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула
Нелетная погода: аэропорт Астаны обратился к пассажирам
Индийская авиакомпания временно отменила рейсы в Казахстан
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]