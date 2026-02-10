Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana объявляет о продаже билетов по новому международному направлению Астана – Гуанчжоу – Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранса

По данным ведомства, прямые рейсы начнут выполняться со 2 июня 2026 года с частотой два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Полёты будут осуществляться на современном узкофюзеляжном лайнере Airbus A321LR, флагманском самолёте авиакомпании, предлагающем пассажирам высокий уровень комфорта и сервиса.



Расписание рейсов:

• KC8217 Астана – Гуанчжоу: вылет в 18:45, прибытие в 04:30 (+1 день), продолжительность полета – 6ч 45мин

• KC8218 Гуанчжоу – Астана: вылет в 05:45, прибытие в 10:10, продолжительность полета – 7ч 25мин



Минимальная стоимость авиабилета в обе стороны в эконом-классе начинается от 251 333 тенге, в бизнесе - от 835 020 тенге.

Новый маршрут Астана – Гуанчжоу дополняет существующее направление Алматы – Гуанчжоу – Алматы, которое Air Astana запустила в конце марта прошлого года (4 рейса в неделю).



Таким образом, с открытием рейсов из Астаны авиакомпания будет выполнять шесть рейсов в неделю в Гуанчжоу, в дополнение к регулярным рейсам в Пекин, Шанхай и Урумчи.

Расширение полётной программы обеспечивает пассажирам дополнительное удобство, включая сквозные тарифы и удобные стыковки из двух крупнейших городов Казахстана.



Запуск нового направления способствует укреплению деловых, туристических и культурных связей между Казахстаном и Китаем, а также расширяет возможности для путешествий и транзита через хабы Air Astana. Казахстанцы могут путешествовать в Китае без визы до 30 дней.