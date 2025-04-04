Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 мая казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

«Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю. Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами», – говорится в информации.

Также ранее стало известно, что авиарейс Астана - Самарканд будет выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.