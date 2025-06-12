«Самрук-Қазына» развеивает миф о «господстве» в экономике: доля Фонда в ВВП всего 7,5%

Экономика
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В ходе пресс-брифинга председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов прокомментировал распространенный миф о том, что Фонд якобы занимает огромную долю в экономике страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подчеркнул, что реальный вклад Фонда в валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана гораздо ниже, чем принято считать.

«Важно понимать, что в ВВП входит не весь наш доход, а только то, что мы действительно добавляем в экономику - так называемая добавленная стоимость. В 2024 году совокупные доходы Фонда составили 16,4 трлн тенге. Но из этой суммы мы оплачиваем товары, работы и услуги наших поставщиков - а значит, эта часть не входит в наш вклад в ВВП. То, что входит - это разница между доходами и расходами, то есть наша чистая добавленная стоимость», - пояснил Жакупов.

По итогам 2024 года валовая добавленная стоимость, создаваемая Фондом, составила 10 трлн тенге, что эквивалентно 7,5% от ВВП страны (134 трлн тенге). Для сравнения, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП — около 38%. При этом выплаты фонда в пользу государства составляют 17% от общего дохода республиканского бюджета.

«Эти данные опровергают представление о «Самрук-Қазына» как о доминирующем игроке. В сухом остатке «Самрук-Қазына» не доминирует, а встраивается в общую экономическую экосистему страны. Мы реализуем масштабные инфраструктурные инвестиционные проекты, за которыми тянется малый и средний бизнес. Мы не сдерживаем развитие экономики, а наоборот — создаем условия для ее роста», - подчеркнул глава Фонда.

При этом неуклонно растут объемы поддержки отечественных производителей. По итогам 2024 года компании группы Фонда заключили договоры с отечественными товаропроизводителями на сумму свыше 1,1 трлн тенге., включая поставки товаров, используемых в рамках работ и услуг. По сравнению с 2022 годом объем закупок у отечественных производителей вырос в 7 раз.

В 2025 году планируется рост на 25%. За январь-май текущего года, с учетом закупа товаров в работах, с ОТП уже заключено договоров на сумму 433,3 млрд. тенге.

Действующий Порядок закупок Фонда включает более 16 уникальных мер поддержки, не имеющих аналогов в других регулируемых закупках, включая государственные закупки, в том числе безусловный приоритет ОТП.

Накануне депутат Мажилиса Адиль Жубанов потребовал рассмотреть целесообразность сохранения ФНБ «Самрук-Қазына» в его текущем формате. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.

 

#фонд #Самрук-Қазына

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