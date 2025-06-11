Мажилисмен требует рассмотреть целесообразность сохранения ФНБ «Самрук-Қазына» в его текущем формате

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По его мнению, без устранения системных дисбалансов в управлении и закупках Фонд будет продолжать оставаться тормозом, а не драйвером экономического развития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов требует рассмотреть целесообразность сохранения ФНБ «Самрук-Қазына» в его текущем формате. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Жубанов напомнил, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» был создан в 2008 году в качестве стратегического института антикризисной политики и драйвера долгосрочного экономического роста по аналогии с успешными зарубежными суверенными фондами, такими как сингапурский Temasek Holdings.

«Однако на практике деятельность Фонда вызывает все большее общественное недоверие, как по линии экономической эффективности, так и по линии прозрачности и подотчетности. Более того, мы наблюдаем укоренившую практику вмешательства подразделений Фонда в рыночную экономику, обусловленное их преимущественным положением. Например, по данным Единой электронной базы государственных закупок за 2023 год, более 60% всех закупок в группе компаний «Самрук-Қазына» были осуществлены из одного источника. Аналогичная ситуация наблюдается в дочерних структурах, таких как АО «Байтерек», где данный показатель составляет около 50%», - заявил депутат, отметив, что такие действия не соответствуют принципам рыночной экономики и создают потенциальные коррупционные риски, тем самым способствуют возникновению монополии.

По его мнению, попытка адаптации модели Temasek Holdings к казахстанским реалиям оказалась безуспешной.

«В отличие от Сингапура, где действуют жесткие механизмы институционального контроля и отмечается низкий уровень коррупции (5-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2023 год), Казахстан занимает в данном рейтинге 93-е место из 180 стран. Как результат, базовые условия, в которых функционирует «Самрук-Қазына», радикально отличаются от условий в странах-эталонах», - сказал мажилисмен.

Более того, отметил он, высокая концентрация активов (до 50% ВВП) в рамках одного Фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводят к системной неэффективности и стагнации управления.

«Анализ рентабельности ключевых активов Фонда, таких как АО «КазМунайГаз», АО «Қазақстан темiр жолы», АО «KEGOC», говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки при отсутствии прозрачных стратегий трансформации. Без устранения системных дисбалансов в управлении и закупках Фонд будет продолжать оставаться тормозом, а не драйвером экономического развития», - считает Адиль Жубанов.

В связи с этим, он считает необходимым провести полную институциональную перезагрузку «Самрук-Қазына» для превращения его в платформу развития конкурентной экономики, а не в центр квазигосударственного влияния, так как устойчивый рост возможен только через сокращение доли государства в экономике и переход к модели, в которой Фонд служит интересам частного сектора, а не дублирует его функции.

«Нужно в кратчайшие сроки провести всесторонний внешний аудит эффективности деятельности Фонда и его дочерних структур с привлечением независимых национальных и международных экспертов. Аудит должен охватить инвестиционную политику, корпоративное управление, закупки и использование государственных ресурсов. По итогам аудита представить нам полноценный отчет с конкретными рекомендациями по устранению системных недостатков.

Также нужно осуществить поэтапную передачу профильных активов Фонда в конкурентную среду в таких секторах, как логистика, строительство, телекоммуникации, недропользование, обрабатывающая промышленность и другие. За государством следует сохранить контроль над стратегически важными активами, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, оборону, ядерную и водную безопасность, обеспечив при этом прозрачный доступ и справедливую конкуренцию для частного сектора», - отметил депутат.

Кроме того, по его мнению, надо в кратчайшие сроки разработать и утвердить механизм трансформации Фонда, предусматривающий вывод всех непрофильных активов и их передачу на рыночные условия, поэтапный отказ от закупок из одного источника и внедрение электронной, прозрачной тендерной системы с общественным контролем. Также нужно обновить состав советов директоров с привлечением независимых профессионалов международного уровня, считает мажилисмен.

Также Адиль Жубанов предлагает рассмотреть целесообразность сохранения Фонда в его текущем формате.

«В случае невозможности или затягивания реформ, инициировать поэтапную трансформацию Фонда как централизованного холдинга с передачей активов под прямое управление профильных министерств для повышения эффективности и подотчетности, а также снижения избыточного давления на рыночную среду», - заключил он.

#мажилис #депзапрос #Самрук-Қазына

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