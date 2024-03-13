Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию
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Дина Боранбаева, область Жетысу
На участие в конкурсе, который по доброй традиции проводится уже пятую весну, поступило более 150 заявок: сначала полуфиналисток выбирали посредством голосования в социальных сетях, а далее в креативных видеороликах претендентки рассказывали о своих буднях в роли келiн. В результате отбора в финал, который с размахом прошел в Талдыкоргане, попали лишь 15 участниц.