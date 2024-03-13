Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию

В трех этапах каждая из них удивляла строгое жюри кулинарными и творческими способностями, при этом умело сочетая одно с другим. Среди работ, представленных искусными невестками, были приготовленный целиком барашек, выпеченные из теста юрты и даже торт в виде бараньей головы на бешбармаке, который не сразу можно было отличить от настоящего. Кроме того, красавицы в национальных костюмах демонстрировали знание казахских традиций и обрядов, владение народными ремеслами и, конечно же, пели и танцевали.

– В прекрасном статусе келiн я уже 18 лет, воспитываю пятерых детей, – рассказывает участница Гульнур Мамекбаева. – Три года я с удовольствием наблюдала за конкурсом невесток, а в нынешнем году решила и себя показать. Поддержать меня пришла вся семья. Я считаю, что это прекрасная возможность для популяризации и развития наших традиций и культуры. И сама атмосфера праздника, царящая здесь, показывает важность каждой супруги, снохи, мамы в жизни общества.

– Главная цель – повышение статуса келiн, – подчеркивает автор проекта «Жетісудың үздік келіні» Арай Алимжанова. – Этот конкурс проходит пятый год, с каждым разом собирая все больше участниц. Мы хотим показать, что невестка – это не просто хранительница домашнего очага, умело справляющаяся со своими обязанностями, но и творческая, разносторонняя личность. Думаю, что это состязание будет своеобразной мотивацией для подрастающего поколения девушек, мечтающих стать образцовой келiн.

Обладательницей заветного статуса лучшей невестки Жетысу 2024 года и путевки на отдых в Турцию стала талдыкорганка Ботакоз Тарыбай. Различными призами также были отмечены участницы, занявшие первое, второе и третьи места.