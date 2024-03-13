Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию

Общество
114
Дина Боранбаева, область Жетысу

На участие в конкурсе, который по доброй традиции проводится уже пятую весну, поступило более 150 заявок: сначала полуфиналисток выбирали посредством голосования в социальных сетях, а далее в креативных видеороликах претендентки рассказывали о своих буднях в роли келiн. В результате отбора в финал, который с размахом прошел в Талдыкоргане, попали лишь 15 участниц.

фото из открытых источников

В трех этапах каждая из них удивляла строгое жюри кулинарными и творческими способностями, при этом умело сочетая одно с другим. Среди работ, представленных искусными невестками, были приготовленный целиком барашек, выпеченные из теста юрты и даже торт в виде бараньей головы на бешбармаке, который не сразу можно было отличить от настоящего. Кроме того, красавицы в национальных костюмах демонстрировали знание казахских традиций и обрядов, владение народными ремеслами и, конечно же, пели и танцевали.

– В прекрасном статусе келiн я уже 18 лет, воспитываю пятерых детей, – рассказывает участница Гульнур Мамекбаева. – Три года я с удовольствием наблюдала за конкурсом невесток, а в нынешнем году решила и себя показать. Поддержать меня пришла вся семья. Я считаю, что это прекрасная возможность для популяризации и развития наших традиций и культуры. И сама атмосфера праздника, царящая здесь, показывает важность каждой супруги, снохи, мамы в жизни общества.

– Главная цель – повышение статуса келiн, – подчеркивает автор проекта «Жетісудың үздік келіні» Арай Алимжанова. – Этот конкурс проходит пятый год, с каждым разом собирая все больше участниц. Мы хотим показать, что невестка – это не просто хранительница домашнего очага, умело справляющаяся со своими обязанностями, но и творческая, разносторонняя личность. Думаю, что это состязание будет своеобразной мотивацией для подрастающего поколения девушек, мечтающих стать образцовой келiн.

Обладательницей заветного статуса лучшей невестки Жетысу 2024 года и путевки на отдых в Турцию стала талдыкорганка Ботакоз Тарыбай. Различными призами также были отмечены участницы, занявшие первое, второе и третьи места.

#конкурс #Талдыкорган #невестки #келiн

Популярное

Все
Самые активные, умелые и творческие невестки со всего региона боролись за звание «Жетісудың үздік келіні» и путевку в Турцию
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Главная роль в жизни
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Тренеров в Шымкенте осудили за поддельные командировочные д…
Названы высокооплачиваемые вакансии в Казахстане
Президент направил телеграмму соболезнования родным писател…
Как правильно питаться во время Оразы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]