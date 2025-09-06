Самый быстрый суперкомпьютер Европы ввели в строй в Германии

Европа,Технологии
Айман Аманжолова
Новый суперкомпьютер станет ключевым инструментом для развития искусственного интеллекта, научных симуляций и анализа данных. Система Jupiter уже признана важным шагом к цифровой независимости Европы

Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

В немецком городе Юлих в пятницу, 5 сентября, состоялось открытие самого быстрого суперкомпьютера Европы. Новая система Jupiter призвана дать мощный импульс развитию искусственного интеллекта, моделированию и анализу больших массивов данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По данным Исследовательского центра в Юлихе, это первый в Европе компьютер с производительностью более 1 трлн операций в секунду, что сопоставимо с мощностью примерно 1 млн современных смартфонов. Комплекс Jupiter занимает площадь более 2 300 квадратных метров и состоит примерно из 50 модулей-контейнеров. В настоящее время он является четвертым по скорости суперкомпьютером в мире.

На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst). Суперкомпьютер экзаскейл-класса предназначен для научных и промышленных проектов, требующих предельной вычислительной мощности.

"Искусственный интеллект - больше всего, что изменяло нашу страну за последние десятилетия", - отметил Вюст.

По его словам, Jupiter станет вехой в структурной перестройке Рейнского региона и символом перехода "от угля к ИИ". Вюст также подчеркнул значение проекта для цифрового суверенитета Европы.

"Свободный Запад должен стать домом свободного и надежного искусственного интеллекта", - сказал он.

Суперкомпьютер Jupiter работает на возобновляемых источниках энергии и признан самым энергоэффективным в мире. Его планируется использовать, в частности, для разработки открытых языковых моделей, создания более реалистичных симуляций работы человеческого мозга и подготовки детализированных климатических прогнозов.

Название Jupiter расшифровывается как "Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research" ("Совместное предприятие - Пионер в сфере инновационных и трансформирующих экзаскейл-исследований").

Проект финансируется в объеме около 500 млн евро: половина средств предоставлена общеевропейской инициативой EuroHPC JU, оставшаяся часть - правительством Германии и земельными властями Северного Рейна - Вестфалии.

