Санитарная вырубка леса продолжается в «Семей Орманы»

Фото: МЧС РК

Целью прибытия является оценка эффективности хода санитарной вырубки леса на территории Государственного лесного природного резервата «Семей Орманы», которую выполняют военнослужащие Воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова и 28237 имени Бауыржана Момышұлы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Всего в операции задействовано около 200 военных спасателей, которые с помощью инженерной техники и оборудования проводят расчистку территории от горельника, санитарную вырубку поврежденной древесины, а также профилактические мероприятия, которые позволят предотвратить распространение болезней и вредителей на здоровый лес, а также снижения угрозы новых пожаров.

В ходе визита министр экологии лично оценил уровень проделанной работы, отметив действенность спасательных мер. Он также акцентировал внимание на том, что своевременная и качественная санитарная вырубка не только улучшает здоровье леса, но и обеспечивает предотвращение масштабных катастроф, которые могут нанести вред природе и населению.

Кроме того, Ерлан Нысанбаев провел совещание с руководством местных природоохранных служб, в котором принял участие начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов, где обсуждались перспективы дальнейшей работы по сохранению лесных ресурсов и ключевой безопасности региона. Были подняты вопросы о необходимости разработки дополнительных мер по защите лесов, а также условий для эффективного создания лесных массивов.

Завершая свою поездку, министр выразил благодарность военнослужащим Министерства по чрезвычайным ситуациям, за их самоотверженную работу, а также отметил, что подобные операции, направленные на сохранение лесов, должны стать частью стратегии по обеспечению безопасности Казахстана.

Работа по санитарной вырубке на территории ГЛПР «Семей Орманы» продолжается, и следует, что она окажет положительное влияние на состояние лесного массива, что в будущем позволит сохранить развитую экосистему для будущих поколений.