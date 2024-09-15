Санитарная вырубка леса продолжается в «Семей Орманы»

В область Абай с рабочий поездкой прибыл министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев, передает Kazpravda.kz
Целью прибытия является оценка эффективности хода санитарной вырубки леса на территории Государственного лесного природного резервата «Семей Орманы», которую выполняют военнослужащие Воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова и 28237 имени Бауыржана Момышұлы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Всего в операции задействовано около 200 военных спасателей, которые с помощью инженерной техники и оборудования проводят расчистку территории от горельника, санитарную вырубку поврежденной древесины, а также профилактические мероприятия, которые позволят предотвратить распространение болезней и вредителей на здоровый лес, а также снижения угрозы новых пожаров.
В ходе визита министр экологии лично оценил уровень проделанной работы, отметив действенность спасательных мер. Он также акцентировал внимание на том, что своевременная и качественная санитарная вырубка не только улучшает здоровье леса, но и обеспечивает предотвращение масштабных катастроф, которые могут нанести вред природе и населению.
Кроме того, Ерлан Нысанбаев провел совещание с руководством местных природоохранных служб, в котором принял участие начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов, где обсуждались перспективы дальнейшей работы по сохранению лесных ресурсов и ключевой безопасности региона. Были подняты вопросы о необходимости разработки дополнительных мер по защите лесов, а также условий для эффективного создания лесных массивов.
Завершая свою поездку, министр выразил благодарность военнослужащим Министерства по чрезвычайным ситуациям, за их самоотверженную работу, а также отметил, что подобные операции, направленные на сохранение лесов, должны стать частью стратегии по обеспечению безопасности Казахстана.
Работа по санитарной вырубке на территории ГЛПР «Семей Орманы» продолжается, и следует, что она окажет положительное влияние на состояние лесного массива, что в будущем позволит сохранить развитую экосистему для будущих поколений.