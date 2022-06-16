Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям

Санкционный рикошет

Почти половина казахстанских компаний в своей работе взаимодействует с Россией, ощущая на себе опосредованное давление западных санкций.

По официальной информации, на долю Российской Федерации приходится более 40% казахстанского импорта. А в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 93,1%.

Основу импорта Казахстана из России составляют машино­строительное оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, минеральные продукты. Кроме того, положительную динамику показывает группа товаров несырьевой составляющей, а именно продовольствие, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, различные драгоценные металлы, а также текстиль и обувь.

Несложно заметить: в номенклатуре изделий, импортируе­мых Казахстаном из России, значительный объем относится не к конечным товарам, а к оборудованию и продукции, предназначенной для дальнейшей переработки. Учитывая мощное санкционное давление на РФ со стороны стран Запада, логично предположить, что оно может косвенно ударить и по казах­станскому бизнесу, связанному с российскими поставщиками и партнерами разнообразными – логистическими, производственными и другими – цепочками.

Насколько тесна взаимосвязь между деловыми кругами двух стран и какие косвенные последствия западных санкций на себе уже ощущают казахстанские предприниматели? Эти и другие вопросы респондентам задали эксперты Jusan Analytics в рамках соответствующего исследования, призванного определить масштаб влияния антироссийских санкций на бизнес Казахстана.

По информации авторов исследования, проведенного в мае 2022 года, распределение рес­пондентов диверсифицировано как в региональном разрезе, так и по численности занятых работников. Таким образом, представленная выборка может считаться транспарентной и способна достоверно отразить происходящие тенденции.

Согласно результатам опроса, 31% казахстанских компаний никак не взаимодействует с РФ, в то же время 40,5% подтвердили, что имеют крайне сильную степень взаимодействия с Россией, и из них 67% не могут перестроиться на поставщиков, партнеров из других стран в краткосрочном периоде.

Наиболее частый выбор тех, кто планирует или обдумывает смену партнерства с РФ, – Китай. Так ответило около 41% респондентов. Но логистические возможности торговли с КНР значительно ниже, чем условия торговли с РФ, в результате чего расширение партнерства с Китаем может привести к дополнительным логистическим и временным издержкам, что найдет свое отражение в стои­мости конечной продукции и внутренней инфляции.

Те, кто взаимодействует с РФ, ощутимыми проблемами называют рост закупочных цен (77,6%), проблемы с оплатой и банковскими переводами (77,6%), труднос­ти с поставками продукции или оборудования (75%).

Исходя из этого, аналитики делают вывод, что одним из значимых негативных последствий санкций выступает вынужденный импорт инфляции из РФ.

В свою очередь укоренение проблемы оплаты банковскими переводами с контрагентами из РФ способно привести к снижению физических объемов импорта и временному появлению дефицита по определенным товарам, что усугубит и без того негативный фон по инфляции.

В качестве факторов, негативно влияющих на развитие бизнеса, респонденты отметили также нестабильность рубля, рост закупочных цен и цен отечественных поставщиков, переменчивость курса доллара и евро. Большинство обозначенных факторов отражают преимущественно влияние внешних шоков, независимых от развития и роста внутренней экономики.

Менее значимыми факторами для респондентов стали снижение спроса и рост процентных ставок, то есть факторы, которые в первую очередь отражают развитие и состояние внутренней экономики.

«Бизнес, судя по результатам опроса, не ожидает снижения покупательского спроса. С одной стороны, подобный оптимизм выглядит избыточным и может привести к неправильному планированию. С другой, может указывать на отсутствие или незначительное изменение совокупного спроса, несмотря на проводимую денежно-кредитную политику», – констатируют авторы исследования.

Опрос показал, что более 63% бизнесменов не ожидают сокращения производства, так как у них сохраняется спрос. Рост процентных ставок, по их мнению, несущественно отразится на бизнесе. Вероятнее всего, отечест­венные компании планируют перенести рост издержек в конечные цены, чтобы сохранить доходность.

Подтверждением вышеизложенного является тот факт, что 65% опрошенных компаний, связанных с реализацией товаров, заявили, что в ближайшие 3 месяца планируют поднять цены. Из них 11% планируют повышать цены на более чем 15 процентных пунктов, 18% – на 10–15 процент­ных пунктов, 25% – на 5–10 процентных пунктов и 11% – менее чем на 5 процентных пунктов. Почти половина этих компаний отметили крайне сильную зависимость от РФ.

Данные инфляционные ожидания отражают дальнейший потенциал ускорения инфляции по потребительским и непотребительским товарам.

В сложившихся условиях прогноз Национального банка о том, что инфляция по итогам года сложится в коридоре 13–15% может показаться даже слишком оптимистичным, учитывая, что по итогам мая годовая инфляция уже ускорилась до 14%, а риски импорта «санкционной инфляции» еще только начинают реа­лизовываться.

При этом сам регулятор называет «российский фактор» лишь одним из рисков раскручивания инфляционной спирали.

«Основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий. Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными законом о республиканском бюджете на 2022–2024 годы», – констатирует Национальный банк.

Проведенное исследование довольно наглядно продемонстрировало тот факт, что высокая зависимость экономики от одного партнера может выступать серьезным фактором риска. Между тем рецепты решения этой проблемы известны – повышение импортозамещения, снижения зависимости от поставок готовой продукции, сырья и оборудования из-за рубежа, географическая диверсификация экспорта и импорта.

Вероятно, эти вопросы в чис­ле прочих войдут в повестку предстоящего расширенного заседания Правительства, посвященного подведению итогов социально-экономического развития страны в первом полугодии.