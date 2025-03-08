«Сақшы арулар»: мужество и грация

В преддверии 8 Марта в Северо-Казахстанской области прошел конкурс «Сақшы арулар», в ходе которого сотрудницы полиции не только доказали свою профессиональную состоятельность, но и раскрыли творческий потенциал. Испытания начались в спортзале и тире. Там, где важны скорость реакции, меткость и выносливость, представительницы следственного отдела, криминалистики и кадрового блока показали себя безупречно. Уверенная рука, точный выстрел, стремительный рывок – все это о них, настоящих защитницах правопорядка.