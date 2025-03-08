«Сақшы арулар»: мужество и грация

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В преддверии 8 Марта в Северо-Казахстанской области прошел конкурс «Сақшы арулар», в ходе которого сотрудницы полиции не только доказали свою профессиональную состоятельность, но и раскрыли творческий потенциал. Испытания начались в спортзале и тире. Там, где важны скорость реакции, меткость и выносливость, представительницы следственного отдела, криминалистики и кадрового блока показали себя безупречно. Уверенная рука, точный выстрел, стремительный рывок – все это о них, настоящих защитницах правопорядка.

фото ДП СКО

Затем смена образа. Полицейские превратились в прекрасных казахских красавиц: дефиле в нацио­нальных костюмах стало настоящим украшением конкурса. Следом – интеллектуальная викторина: знание традиций и обычаев своей страны, истории и культуры. Но главное все-таки финальный этап, где каждая смогла показать свою индивидуальность. Английский язык, вокал, живопись, бисероплетение, кулинарное искусство – за строгими мундирами скрываются яркие, многогранные личности. Кто-то поет так, что замирает зал, кто-то завораживает кистью, кто-то поражает оригинальными кулинарными рецептами.

#конкурс #СКО #Сақшы арулар

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