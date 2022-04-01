В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин встретился с членами созданной на днях первичной профсоюзной организации теплоснабжающего предприятия «Жамбыл-Жылу».

Как сообщил директор ГКП «Жамбыл-Жылу» Муслим Касымов, предприятие, образованное в 2003 году, осуществляет деятельность в области теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта. На балансе ГКП «Жамбыл-жылу» 75 котельных. Предприятие обслуживает 174 многоэтажных дома (8301 абонент), 115 бюджетных организаций, включая школы и больницы.

«На сегодняшний день наше предприятие имеет весь необходимый потенциал и материально-техническую базу. Мы готовы расширять объемы теплоснабжения. Получение дополнительного объема позволило бы нам открывать новые рабочие места», - рассказал директор.

В 2021 году объем выработанной тепловой энергии увеличился в среднем на 11% по сравнению с 2019 годом.

Что касается оплаты труда, Муслим Касымов сообщил, что в 2021 году заработная плата работников увеличена с 96 тысяч до 134 тысяч тенге, а в этом планируется повышение еще на 10%.

Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации Сагынбек Нургалиев, первичная профсоюзная организация на предприятии создана 25 марта текущего года и в настоящее время проводится работа по увеличению профсоюзного членства. На сегодняшний день ее членами стали 50 человек из 675 работников предприятия. Профсоюзная организация уже оказывает помощь 22 малообеспеченным семьям работников - предоставляет продукты питания и уголь в зимний период.

Работники предприятия активно подключившись к диалогу, задавали интересующие вопросы и поделились своими предложениями.

Прежде всего, коллектив выразил слова благодарности руководству Федерации профсоюзов за внимание, уделяемое насущным проблемам простых работников. Участники встречи также поблагодарили председателя Профцентра Жамбылской области Баглана Карашулакова за содействие и правовую помощь в создании первичной профсоюзной организации.

Среди наиболее актуальных были озвучены вопросы продления отпусков, снижения пенсионного возраста для работников котелен.

«В настоящее время отпуск работников составляет 24 дня. Может ли он быть увеличен до 30 дней с учетом специфики нашей работы?», - поинтересовался Сакен Асанбеков, ветеран предприятия с 40-летним стажем работы.

Отвечая на вопросы, советник Председателя ФПРК Биржан Нурымбетов заверил, что Федерация профсоюзов на системной основе поднимает вопрос о снижении пенсионного возраста перед Правительством страны.

«Наша пенсия зависит уровня заработной платы и накоплений. Поэтому профсоюзы настаивают на повышении уровня оплаты труда в Казахстане. В настоящее время мы обсуждаем этот вопрос с нашими соцпартнерами на республиканском уровне», - сказал Биржан Нурымбетов.

Что касается отпусков, он предложил урегулировать данный вопрос коллективном договоре.

«В Трудовом кодексе предусмотрено, что отпуск не может быть меньше 24 дней. Это обязанность работодателя. И если вы хотите его увеличить, вы можете внести это условие в коллективный договор по согласованию с работодателем», - подчеркнул советник Председателя ФПРК.

Как отметили соцпартнеры «Жамбыл-Жылу», в настоящее время коллективный договор находится на стадии обсуждения.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, заслушав озвученные проблемы отметил, что воля работников объединиться в профсоюз является важным шагом в продвижении прав и интересов трудящихся.

Он призвал работников вступать в профсоюз и внести свой вклад в регулирование трудовых отношений на предприятии - совместно работать над поиском решений проблемных вопросов.

Глава ФПРК также обозначил четкую позицию профсоюзов в области социального партнерства и особо подчеркнул необходимость принятия коллективного договора предприятия, наполненного качественным пакетом социально-трудовых гарантий для работников.

«Профсоюз — это не враг работодателя и не организация, которая работает против работодателя. По сути, профсоюз совместно с работодателем должен регулировать трудовые отношения и прилагать усилия для развития предприятия, в том числе и через коллективный договор. Если мы сообща будем решать проблемы и поднимать предприятие, то работа компании улучшится, доходы увеличатся, это, в свою очередь, повлияет на социальное благополучие работников. Это вопрос социальной справедливости. Где есть профсоюз, там есть и стремление к справедливости», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Перед членами новой первичной профсоюзной организации Председатель Федерации профсоюзов обозначил ряд приоритетных задач по защите интересов трудящихся.

Особое внимание он призвал уделять вопросам охраны труда.

«Ежегодная гибель на производстве порядка 200 человек вызывает глубокую обеспокоенность Федерации профсоюзов. Это большая трагедия. Проведенный нами анализ показал, что 70% несчастных случаев со смертельным исходом произошли в организациях, где нет профсоюзов. Кроме того, 65% несчастных случаев происходит по вине работодателей», - уточнил Председатель Федерации профсоюзов.

В числе наиболее важных вопросов Глава ФПРК отметил оплату труда. Глава ФПРК рассказал об инициативах Федерации профсоюзов по совершенствованию трудового законодательства, направленных на улучшение социального самочувствия работников. Речь идет о формировании справедливой системы оплаты труда, законодательной индексации заработной платы, вовлечение работников в управление производством, проведении трудовых консультаций и др.

Как подчеркнул Сатыбалды Даулеталин, из 79 трудовых споров, возникших в прошлом году, 90% связаны с недовольством работников низкой заработной платой.

Между тем он отметил важность решения данных вопросов путем переговоров в рамках социального партнерства и призвал развивать его в конструктивном русле.

«Работающий человек – главная ценность государства, способствующая процветанию и экономическому росту. Мы должны уважать и поддерживать Человека труда. Роль профсоюзов в этом вопросе должна быть первостепенной. Профсоюз – это надежный мост между работодателем и работником», - отметил Сатыбалды Даулеталин.