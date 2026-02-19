Новые спутниковые изображения со стройплощадки 170-километрового города «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии подтвердили остановку проекта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Google Maps

На снимках уже не видно строительной техники, хотя объем выполненных работ впечатляет. На изображении отмечены 2,4 километра, на которых планировалось разместить первые три секции будущего города.

«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.

По данным на сегодняшний день, власти Эр-Рияда признали недостатки этого чрезвычайно амбициозного проекта и теперь он может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Эти изменения произошли на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.