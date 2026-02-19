Саудиты остановили строительство «Зеркальной линии»

В мире,Строительство
140
Айман Аманжолова
корреспондент

Новые спутниковые изображения со стройплощадки 170-километрового города «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии подтвердили остановку проекта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Google Maps

На снимках уже не видно строительной техники, хотя объем выполненных работ впечатляет. На изображении отмечены 2,4 километра, на которых планировалось разместить первые три секции будущего города.

«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.

По данным на сегодняшний день, власти Эр-Рияда признали недостатки этого чрезвычайно амбициозного проекта и теперь он может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Эти изменения произошли на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.  

#строительство #Саудовская Аравия #пустыня #Зеркальная Линия

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Сахарный завод работает стабильно
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Мост, который нужен «заранее»
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Нацелены на углубление кооперации
Поиграй со мной!
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Открытый и содержательный разговор
Семейное фото
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
В Сирии объявлена всеобщая амнистия по случаю Рамадана
660 тонн мусора собрали в Сан-Паулу после карнавала
12 интересных строек Китая завершат уже в 2026 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]