Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу

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Федерация футбола Саудовской Аравии официально подала заявку на организацию чемпионата мира по футболу 2034 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Намерение Саудовской Аравии подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара. Вдохновленные социальными и экономическими преобразованиями Саудовской Аравии, а также давней любовью страны к красивой игре, мы готовы приветствовать весь мир в королевстве и обещаем захватывающее и запоминающееся событие для болельщиков", - говорится в заявлении организации.

Итоговое решение о хозяевах этого мирового спортивного события будет принято на специальном конгрессе ФИФА. Более 70 национальных футбольных ассоциаций-членов ФИФА, представляющих разные континенты, уже выразили публичную поддержку Саудовской Аравии в этой инициативе.