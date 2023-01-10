Саудовская Аравия отменила коронавирусные ограничения на хадже 2023 года

Общество , В мире
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Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет.

Фото: ummet.kz

Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа объявило, что власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за Covid-19, при организации хаджа в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com.

«Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет», — приводятся слова главы министерства Тауфика Аль-Рабия на странице ведомства в соцсети.

В свою очередь телеканал «Аль-Арабийя» напоминает, что в 2019 году хадж совершили примерно 2,6 млн человек. Однако на фоне пандемии власти королевства в 2020 и 2021 году допустили на хадж лишь ограниченное число паломников, а в 2022 году — 1 млн человек. При этом в 2022 году хадж могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний.

В 2023 году хадж должен начаться 26 июня.

 

 

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