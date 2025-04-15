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Саудовская Аравия намерена погасить долги Сирии перед Всемирным банком, что откроет возможность для выделения грантов на восстановление и поддержку государственного сектора Арабской республики. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz

«Это может быть признаком того, что важная поддержка Сирии со стороны арабских стран Персидского залива начинает материализоваться», — отмечается в публикации.

Такой шаг станет первым известным случаем финансирования Эр-Риядом Дамаска с момента передачи власти сирийским президентом Башаром Асадом, пишет издание.

Как уточняет Reuters, задолженность Сирии перед Всемирным банком составляет порядка $15 млн. Изначально Дамаск планировал погасить долги за счет замороженных за рубежом активов, но это намерение не было реализовано из-за недостатка иностранной валюты.

В материале также говорится, что представители Всемирного банка обдумывают возможность предоставления Сирии финансирования для помощи в восстановлении энергосистемы страны, а также для поддержки заработной платы в государственном секторе.